Патрульного, який отримав сокирою по голові, врятували в Дніпрі

В Дніпрі медики врятували життя патрульному з Донбасу, який, захищаючи незнайомця, отримав сокирою по голові.

В дніпровську лікарню поліцейського доправили із рубленою раною голови після того, як поліцейський намагався заступитися за чоловіка у вуличній бійці.

Все сталося пізно ввечері 1 січня у селі Ясногірка, що на Донеччині. Патрульний Олександр Вєтров після служби повертався додому. Був не у формі та без зброї. Раптом почув крики про допомогу й побачив, як четверо незнайомців б'ють лежачого чоловіка. Полісмен кинувся на порятунок. Однак за якусь мить сам отримав сокирою по голові. Хлопець не розгубився, подзвонив у поліцію і викликав підмогу.

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До слова, всіх учасників інциденту затримали. Ними виявились раніше судимі за бійки. Проти нападників відкрили кримінальне провадження за статею "замах на вбивство".



В лікарню потрапив також чоловік, на якого молодики напали – у нього рублена рана щоки та закрита черепно-мозгова травма.