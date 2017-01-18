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Павло Чайка: історія одного "кіборга"

23:19, 17 січня 117 Читать новость на русском
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За захист Донецького аеропорту Павло Чайка отримав орден за мужність та народного героя України. Чим боєць займається зараз та що думає про події дворічної давнини – дивіться у сюжеті.

28-річний Павло – повний кавалер ордену "За мужність", народний герой України та справжній патріот. В списку звитяг десантника чимало гарячих точок – прорив у Мар’їнці, Дебальцево, Донецький аеропорт.

Чайка вважає, що відстоювати треба кожен клаптик української землі, та не будь-якою ціною. Наприклад, нормальних укріплень в ДАПі фактично не було, що і стало причиною чисельних втрат серед українських воїнів. За спогадами "кіборга" там було і страшно, і весело. Найболючіші спогади – про втрату побратимів. Близький друг Павла – десантник Віктор Ковальчук – загинув 31 жовтня 2014. В загиблого друга залишилася дружина та новонароджена донька.

Але Донецький аеропорт – це не лише болісні спогади. Наприклад, яскравим моментом для хлопця став візит в ДАП відомого волонтера Олексія Мочанова.

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Павло Чайка зовсім не схожий на людину, що бачила пекло. Він позитивний та сповнений сподівань. Мріє, щоб після війни про армію не забули, аби державу було кому боронити.

Наразі вже два місяці Павло веде не менш важливі бої в тилу. Хлопець перевіряє якість речей, якими забезпечують армію. За словами десантника, боротьба із заскорузлою системою набагато важча, ніж на фронті.

Автор: Володимир Рунець
Теги: Україна Кіборги Війна на Донбасі
Джерело: 24 Канал
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