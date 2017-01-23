П'яні батьки втікали від поліцейських на Lexus з дитиною на задньому сидінні: відео затримання

Гонитвою та пошкодженим автомобілем закінчилися святкування для подружжя на позашляховику Lexus LX 570. Як підсумок – 5 адміністративних матеріалів від київських патрульних.

Як повідомили у Патрульній поліції, автомобіль привернув увагу правоохоронців через те, що рухався з вимкненим світлом фар на Броварському проспекті у Києві.

У жінки за кермом були ознаки алкогольного сп'яніння, натомість були відсутні документи. Поруч сидів її чоловік, що за всіма ознаками також здався інспекторам нетверезим. На задньому сидінні перебувала малолітня дівчинка. На вигляд їй було не більше 6 років,

– йдеться у повідомлені поліції.

У той час, коли жінка спілкувалась з охоронцями порядку, пересівши на заднє сидіння, її чоловік сів за кермо та натиснув на педаль газу. Поліцейським довелося переслідувати автомобіль. Водій зупинився лише після того, як в автівці було пошкоджено два колеса.

У жінки виявили 1,30 проміле алкоголю в крові.

У результаті, патрульні склали на подружжя 5 адміністративних матеріалів: два протоколи за ст. 130 КУпАП (Керування у стані сп’яніння), дві постанови за ст. 126 (Керування без відповідних документів), а також протокол за ст. 122-2 (Невиконання вимог про зупинку).

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