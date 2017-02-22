Печерський суд заарештував 312 мільйонів гривень Януковича-молодшого

В Україні заарештували 312 мільйонів гривень Януковича-молодшого, які зберігалися на рахунках Міжнародного інвестиційного банку.

Як свідчить постанова суду, про це клопотала Генпрокуратура.

Зазначені активи 10 січня посадові особи Всеукраїнського банку розвитку перерахували в Міжнародний інвестиційний Банк. Згідно даних Національного банку України, власником "ВТБ" є син екс-президента України Віктора Януковича Олександр.

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Нагадаємо, що це вже не перша спроба: люди сина екс-президента Віктора Януковича Олександра здійснили спробу зняти 100,64 мільйони гривень з рахунку в банку "Глобус".