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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ 8 БЕРЕЗНЯ

Педагога на розповсюдженні дитячої порнографії зловили в Києві

01:07, сьогодні 350 Читать новость на русском
Жінка раніше працювала вчителькою
Жінка раніше працювала вчителькою / Соцмережі

У Києві співробітники кіберполіції спільно зі слідчими Дарницького управління поліції затримали колишню вчительку, яка займалася розповсюдженням забороненого контенту.

Про це йдеться на офіційній Facebook-сторінці відомства.

Зазначається, що робила вона це зі свого комп’ютера упродовж тривалого періоду часу.

Під час проведення обшуку за місцем проживання особи, правоохоронцями віднайдено та вилучено комп’ютерну техніку, що могла використовуватись для вищевказаних операцій. Наразі, вилучене обладнання відправлено для проведення експертиз. Остаточну крапку у справі, після проведення необхідних експертиз, поставить суд,
– розповіли правоохоронці.

Зауважимо, що у минулому киянка працювала вчителем, натомість зараз є безробітною.

За цим фактом слідчим відділом Дарницького управління поліції відкрито кримінальне провадження.

Крім того, в рамках досудового розслідування працівниками кіберполіції задокументовано факти, які підтверджують розповсюдження забороненої дитячої порнографії через мережу Інтернет.

Санкція цієї статті передбачає відповідальність до 12 років позбавлення волі.

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Теги: Україна Київ Поліція Кримінал Інтернет Порно
Джерело: 24 Канал
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