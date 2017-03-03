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ВИБУХ НА ШАХТІ НА ЛЬВІВЩИНІ БЛОКАДА РОМАН НАСІРОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Пекельна доба в АТО: Україна зазнала втрат, понад два десятки поранених

07:25, сьогодні 450 Читать новость на русском
Загинув один український боєць
Загинув один український боєць / news.pn

Ситуація на фронті залишається дуже складною. За останню добу в зоні АТО терористи 116 разів відкрили вогонь по позиціях українців. Один український воїн загинув.

Про це повідомили у штабі АТО.

Як сказано у повідомленні, 15 українських військових були поранені, ще 7 було травмовано.

Бойовики вели вогонь з важкого озброєння. Зокрема, в на маріупольському напрямку ворог застосовував “Гради” - вели вогонь в районі Водяного. А з танка обстріляли позиції українців в районі Гнутового. У районі Троїцького та Авдіївки ворог задіяв зенітні установки.

По Широкиному, Лебединському, Мар’їнці, Кам’янці, Новотроїцькому та Новгородському вів вогонь ворожий снайпер.

Нагадаємо, 1 березня, на Донбасі в зоні АТО загинув 1 український військовий, ще 9 отримали поранення. Загалом бойовики 118 обстрілів по позиціях захисників України.

Теги: Україна АТО Війна на Донбасі Жертви
Джерело: 24 Канал
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