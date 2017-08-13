Пекло для перфекціоністів: 10 фото, які змусять вас почуватись некомфортно

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Та навіть якщо ви не запеклий перфекціоніст, ваш мозок все одно потребує бачити речі, які красиво упорядковані або хоча б зберігають симетрію. Проте трапляються речі, від погляду на які відразу стає не по собі.