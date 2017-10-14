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Пенелопа Крус знялася оголеною для чоловічого глянцю: фото

23:09, 14 жовтня 2678 Читать новость на русском
Пенелопа Крус
Пенелопа Крус / Фото з Instagram

43-річна голлівудська актриса Пенелопа Крус знялася оголеною для журналу Esquire і згадала свою першу відверту зйомку у 18-річному віці.

На обкладинці листопадового випуску Esquire Пенелопа Крус постала голою, прикривши тіло лише темно-синьою тканиною, який був частиною декорації.

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Також Пенелопа Крус приміряла спокусливий білий мереживний корсет та чорне боді.

Пенелопа Крус на обкладинці Esquire
Пенелопа Крус на обкладинці Esquire

Зараз Пенелопа без сорому позує у відвертих образах, але так було не завжди. У 18 років Крус запропонували зіграти роль в комедійній драмі іспанського режисера "Шинка, шинка" (Jamon, jamon) разом з майбутнім чоловіком Хав'єром Бардемом. Однак відверта сцена тоді ще юну актрису дуже злякала.

Пенелопа Крус для Esquire
Пенелопа Крус для Esquire

"Там (у фільмі, – "24") точно є характер, стиль, матеріал дійсно хороший. Звичайно, я не дуже хотіла зніматися в таких (еротичних, – "24") сценах, але я зробила це. Всі шанобливо поставилися до цього, знаючи, що мені було 18 років. Я пам'ятаю останній день зйомок. Я плакала, боялась, що я більше ніколи не знімуся в фільмі", – зізналася актриса.

Пенелопа Крус для Esquire
Пенелопа Крус для Esquire

Теги: LifeStyle мода Секс
Джерело: 24 Канал
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