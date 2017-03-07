Пенсіонер вчинив шокуюче самогубство посеред дня у парку

У Харкові 66-річний чоловік вирішив укоротити собі віку, вистрибнувши з кабіни атракціону "Колесо огляду".

Про це повідомляє прес-служба поліції міста.

Зазначається, що трагедія сталася в парку Горького на вулиці Сумській.

На місці працювала слідчо-оперативна група, яка опитала свідків і оглянула місце інциденту.

Так, за словами очевидців, літній чоловік перебував у кабінці один та вистрибнув з самої верхньої точки атракціону.

Дожамо, що слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) з поміткою "самогубство" Кримінального кодексу України.

Наразі триває перевірка.

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