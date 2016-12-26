Пенсіонерам почали виплачувати гроші за січень 2017 року

Пенсійний фонд розпочав виплату пенсій за січень 2017 року.

Про це повідомили у прес-службі Кабінету міністрів.

В уряді нагадали, що переважно пенсії виплачуються щомісяця у період з 4 по 25 число. Але з врахуванням святкових і вихідних днів у січні 2017 року Кабмін прийняв рішення виплатити частково пенсії за січень у грудні 2016 року.

"Сьогодні, 26 грудня, Пенсійний фонд України розпочав фінансування пенсій за січень 2017 року. На ці цілі спрямовано 2 мільярди гривень, що становить майже 9% місячної потреби", – зазначено у дописі.

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Нагадаємо, уряд виділив 10 мільярдів гривень на виплату частини пенсій за січень 2017 року у грудні.