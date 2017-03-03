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Пенсіонери мало не бились за халявні сувеніри від Жиріновського: з'явилось відео

17:11, сьогодні 764 Читать новость на русском
Пенсіонери дуже хотіли халявних кепок і блокнотів
Пенсіонери дуже хотіли халявних кепок і блокнотів / 7х7

У російському місті Кірові через безкоштовні сувеніри від партії ЛДПР люди влаштували штовханину.

Відео опублікувало видання 7x7-journal.

Шарпанина сталась на вокзалі, куди приїхав так званий "поїзд допомоги від партії ЛДПР".

Ще до прибуття поїзда від Жиріновського під час роздачі бланків для написання звернення на ім'я вічно живого лідера партії люди влаштували тисняву.

Під час роздачі кепок у натовпі мало не затоптали двох людей.

Правоохоронців, які стояли неподалік, мовчки спостерігали за тим, що відбувається.

Напередодні лідер ЛДПР Володимир Жиріновський оголосив про свій намір брати участь у майбутніх президентських виборах в Росії.

Теги: Новини Росії Володимир Жиріновський Курйози
Джерело: 24 Канал
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