17:28
23 лют 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВИКРАДЕННЯ ГОНЧАРЕНКА БЛОКАДА ЕНЕРГЕТИКА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Секретний план російської армії. Хто зачепив его Путіна
Вєсті Кремля
20:59, 22 лютого
Вєсті.UA. Супергерой Арсеній на передовій. Подорож Фірташа
Вєсті.UA
18:51, 22 лютого
ЦРУ
21:56, 21 лютого
Випуск новин за 16:00: Українські заповідники під загрозою. Зниклі картини
Випуск новин
16:51, сьогодні
Жодна з
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:43, 22 лютого
Телеканал новин 24 Новини Україна
ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВИКРАДЕННЯ ГОНЧАРЕНКА БЛОКАДА ЕНЕРГЕТИКА

Пенсіонери з георгіївськими стрічками влаштували мітинг на честь дня радянської армії

16:48, сьогодні 718 Читать новость на русском
Мітинг на честь Дня радянської армії
Мітинг на честь Дня радянської армії

В Одесі на честь Дня радянської армії пенсіонери з георгіївськими стрічками у руках мали провести мітинг біля пам’ятника Невідомому матросу.

Про це пише видання "Думская".

Однак, надійшла інформація про замінування. Тож поліція перекрила оточила периметр та почала пошуки вибухового предмету.

Як повідомив колишній глава одеського осередку "Правого сектора" Сергій Стерненко, організатором збору був активіст "Куликова поля" Моріс Ібрагім.

Він також заявив, що серед присутніх були присутні представники "Антимайдану".

Читайте також: Ми тепер готові в бій, – Усик привітав "мужиків" з Днем радянської армії

Щоправда через деякий час мітнигувальників таки пропустили на Алею Слави.

Теги: Україна Одеса Правий сектор
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня 2016 , 19:08 342
Водія Range Rover на російських номерах поклали лицем в асфальт за непокору поліції
 2 вересня 2016 , 12:40 425
Пам’ятник загиблим полякам на Львівщині – підірвали
12 січня , 13:43
Переговори з терористами – в СБУ хочуть поговорити із Савченко
12 грудня 2016 , 09:09 6
Паралімпійці: потужна історія спортсмена, який став ведучим Паралімпіади
 8 листопада 2016 , 16:00
Альтернативна енергетика не здатна вирішити енергетичну кризу в Україні, – експерт
 сьогодні , 18:23
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук