Пенсіонери з георгіївськими стрічками влаштували мітинг на честь дня радянської армії

В Одесі на честь Дня радянської армії пенсіонери з георгіївськими стрічками у руках мали провести мітинг біля пам’ятника Невідомому матросу.
Про це пише видання "Думская".
Однак, надійшла інформація про замінування. Тож поліція перекрила оточила периметр та почала пошуки вибухового предмету.
Як повідомив колишній глава одеського осередку "Правого сектора" Сергій Стерненко, організатором збору був активіст "Куликова поля" Моріс Ібрагім.
Він також заявив, що серед присутніх були присутні представники "Антимайдану".
Читайте також: Ми тепер готові в бій, – Усик привітав "мужиків" з Днем радянської армії
Щоправда через деякий час мітнигувальників таки пропустили на Алею Слави.