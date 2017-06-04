Пенсійна реформа: законопроект підтримали МВФ та Світовий Банк

МВФ та Світовий Банк висловили свою підтримку законопроекту українського уряду щодо реформування пенсійної системи. Зазначимо, що проект закону був розроблений Міністерством соціальної політики за дорученням прем’єр-міністра Володимира Гройсмана.

Про це повідомляє прес-служба уряду.

У повідомленні наголошується, що "крапку в переговорному процесі поставив Прем’єр-міністр України, який безпосередньо брав участь у переговорах з головою місії МВФ Роном Ван Роденом".

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"Результатом переговорів стало затвердження збалансованого, комплексного документу, що базується на кращому світовому досвіді та дає відповіді на ті виклики і проблеми, які гостро стоять сьогодні перед українською державою та суспільством", – мовиться у повідомленні.

Окрім того, прес-служба Кабміну опублікувала оригінали відповідних листів Світового Банку та Міжнародного валютного фонду.

За підсумками наших на цьому тижні подальших обговорень ми висловлюємо свою підтримку законопроекту у його поточній формі. Наразі буде важливо отримати парламентську підтримку цьому законопроекту, зберігши в ньому всі засадничі елементи реформи, щодо яких ми досягли порозуміння,

– мовиться у листі, підписаному Ван Роденом.