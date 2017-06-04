Пенсійна реформа: законопроект підтримали МВФ та Світовий Банк

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МВФ та Світовий Банк висловили свою підтримку законопроекту українського уряду щодо реформування пенсійної системи. Зазначимо, що проект закону був розроблений Міністерством соціальної політики за дорученням прем’єр-міністра Володимира Гройсмана.
Про це повідомляє прес-служба уряду.
У повідомленні наголошується, що "крапку в переговорному процесі поставив Прем’єр-міністр України, який безпосередньо брав участь у переговорах з головою місії МВФ Роном Ван Роденом".
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"Результатом переговорів стало затвердження збалансованого, комплексного документу, що базується на кращому світовому досвіді та дає відповіді на ті виклики і проблеми, які гостро стоять сьогодні перед українською державою та суспільством", – мовиться у повідомленні.
Окрім того, прес-служба Кабміну опублікувала оригінали відповідних листів Світового Банку та Міжнародного валютного фонду.
За підсумками наших на цьому тижні подальших обговорень ми висловлюємо свою підтримку законопроекту у його поточній формі. Наразі буде важливо отримати парламентську підтримку цьому законопроекту, зберігши в ньому всі засадничі елементи реформи, щодо яких ми досягли порозуміння,
– мовиться у листі, підписаному Ван Роденом.