Пентагон просить Білий Дім надати Україні зброю, – NBC News

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Пентагон рекомендував Білому Дому передати Україні високотехнологічне протитанкове озброєння. Про це повідомив один із американських чиновників.
Інформує NBC News.
Чиновник розповів, що ця рекомендація Пентагону вже перебуває в Білому домі. Цей пропонований пакет допомоги включає протитанкові ракети Javelin, вартість яких становить близько 50 млн доларів.
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"Це правильний хід, і я бачу руку міністра оборони Меттіса у всьому цьому", – зазначив колишній командувач НАТО, аналітик NBC News Джеймс Ставрідіс.