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ВОЙЦЕХ БАЛЧУН ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Пентагон тонко натякає КНДР на ймовірність падіння режиму Кім Чен Ина

00:40, сьогодні 226 Читать новость на русском
Джеймс Меттіс
Джеймс Меттіс / Getty images

Міністр оборони США Джеймс Меттіс застерігає Пхеньян від будь-яких агресивних дій, які у відповідь можуть призвести до падіння режиму Кім Чен Ина та загибелі північнокорейського народу.

Про це йдеться офіційній заяві глави Пентагону, яка з'явилась на сайті американського безпекового відомства.

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Меттіс наголошує, що можливості Вашингтона набагато перевершують потенціал КНДР, тому Пхеньян програє будь-яку гонку озброєнь або конфлікт, який сам спровокує.

Міністр оборони не заперечує, що Держдепартамент США намагається знайти дипломатичні вирішення конфлікту з КНДР, водночас нагадавши, що США та їх союзники володіють найточнішими та найбільш надійними як оборонними, так і наступальними видами озброєнь у світі.

Джеймс Меттіс вкотре закликав Пхеньян вийти із самоізоляції і відмовитися від ідеї володіння ядерною зброєю.

До слова, напередодні глава Державного департаменту США Рекс Тіллерсон запевнив, що війни між США та КНДР не буде.

Теги: КНДР Пентагон США Новини політики
Джерело: 24 Канал
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