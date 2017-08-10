Пентагон тонко натякає КНДР на ймовірність падіння режиму Кім Чен Ина

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Міністр оборони США Джеймс Меттіс застерігає Пхеньян від будь-яких агресивних дій, які у відповідь можуть призвести до падіння режиму Кім Чен Ина та загибелі північнокорейського народу.
Про це йдеться офіційній заяві глави Пентагону, яка з'явилась на сайті американського безпекового відомства.
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Меттіс наголошує, що можливості Вашингтона набагато перевершують потенціал КНДР, тому Пхеньян програє будь-яку гонку озброєнь або конфлікт, який сам спровокує.
Міністр оборони не заперечує, що Держдепартамент США намагається знайти дипломатичні вирішення конфлікту з КНДР, водночас нагадавши, що США та їх союзники володіють найточнішими та найбільш надійними як оборонними, так і наступальними видами озброєнь у світі.
Джеймс Меттіс вкотре закликав Пхеньян вийти із самоізоляції і відмовитися від ідеї володіння ядерною зброєю.
До слова, напередодні глава Державного департаменту США Рекс Тіллерсон запевнив, що війни між США та КНДР не буде.