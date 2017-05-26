Пентагон визнав, що завдав авіаудар внаслідок якого загинуло 105 цивільних

У Міністерстві оборони США заявили, що в результаті авіаудару в березні по позиції бойовиків Ісламської держави в Мосулі (Ірак) загинули щонайменше 105 мирних мешканців.

Про це повідомляє AFP.

17 березня авіація США завдала авіаудар по будівлі в західному Мосулі, на другому поверсі якого знаходилася пара снайперів ІДІЛ. У Пентагоні зазначили, що американські військові використовували керовану авіабомбу з високоточною системою наведення.

Однак скинута бомба спровокувала вибух великої кількості вибухівки, закладеної бойовиками в будівлі. Останнє, за даними Пентагону, призвело до обвалу будівлі, на першому поверсі якої ховалися цивільні особи.

В результаті були вбиті двоє снайперів ІДІЛ, 101 мирний мешканець, які ховалися на нижніх поверхах будівлі, і четверо цивільних у сусідньому будинку, – заявив генерал-майор ВПС США Метт Айслер.

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