Пентагон визнав, що завдав авіаудар внаслідок якого загинуло 105 цивільних

Не пропусти жодної новини – підписуйся на новий сервіс від 24 каналу
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – сервіс «Важливо!» від 24 каналу
Що це таке?
Дізнавайся першим про найголовніше
Що це таке?
Миттєві повідомлення про головні новини світу
Що це таке?
Будь у курсі подій країни та світу – підписуйся на сервіс «Важливо!»
Що це таке?
Читай найголовніші новини світу у Viber
Що це таке?
24 канал тепер у Viber. Підписуйся на наш паблік-акаунт!
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Усі новини завжди під рукою. Чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Зручна доставка новин у Viber
Що це таке?
Читай новини від 24 каналу у Viber
Що це таке?
Лаконічно та оперативно – новини 24 каналу у Viber
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
У Міністерстві оборони США заявили, що в результаті авіаудару в березні по позиції бойовиків Ісламської держави в Мосулі (Ірак) загинули щонайменше 105 мирних мешканців.
Про це повідомляє AFP.
17 березня авіація США завдала авіаудар по будівлі в західному Мосулі, на другому поверсі якого знаходилася пара снайперів ІДІЛ. У Пентагоні зазначили, що американські військові використовували керовану авіабомбу з високоточною системою наведення.
Однак скинута бомба спровокувала вибух великої кількості вибухівки, закладеної бойовиками в будівлі. Останнє, за даними Пентагону, призвело до обвалу будівлі, на першому поверсі якої ховалися цивільні особи.
В результаті були вбиті двоє снайперів ІДІЛ, 101 мирний мешканець, які ховалися на нижніх поверхах будівлі, і четверо цивільних у сусідньому будинку, – заявив генерал-майор ВПС США Метт Айслер.
Читайте також: США розмістять системи протиракетної оборони в Польщі