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Пентагон визнав, що завдав авіаудар внаслідок якого загинуло 105 цивільних

23:23, 25 травня 504 Читать новость на русском
Авіаудар внаслідок якого загинуло 105 цивільних
Авіаудар внаслідок якого загинуло 105 цивільних / rbc.ua

У Міністерстві оборони США заявили, що в результаті авіаудару в березні по позиції бойовиків Ісламської держави в Мосулі (Ірак) загинули щонайменше 105 мирних мешканців.

Про це повідомляє AFP.

17 березня авіація США завдала авіаудар по будівлі в західному Мосулі, на другому поверсі якого знаходилася пара снайперів ІДІЛ. У Пентагоні зазначили, що американські військові використовували керовану авіабомбу з високоточною системою наведення.

Однак скинута бомба спровокувала вибух великої кількості вибухівки, закладеної бойовиками в будівлі. Останнє, за даними Пентагону, призвело до обвалу будівлі, на першому поверсі якої ховалися цивільні особи.

В результаті були вбиті двоє снайперів ІДІЛ, 101 мирний мешканець, які ховалися на нижніх поверхах будівлі, і четверо цивільних у сусідньому будинку, – заявив генерал-майор ВПС США Метт Айслер.

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Теги: США Пентагон Жертви Зброя
Джерело: 24 Канал
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