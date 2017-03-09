Пентагону заборонили співпрацювати з російським експортером зброї

Рішення може бути скасоване лише в разі припинення поставок зброї до Сирії і звільнення Криму

У США Палата представників Конгресу заборонила Пентагону використовувати кошти зі свого бюджету для укладення угод з російською компанією "Рособоронекспорт", пише "РБК". Про це свідчить ухвалений в середу, 8 березня, законопроект про військові асигнування на 2017 фінансовий рік.

Документ підтримав 371 конгресмен, 48 висловилися проти. Згідно з новим законом, міністру оборони або будь-якій іншій посадовій особі Пентагону забороняється "укладати контракти, меморандуми про розуміння або корпоративні угоди, а також давати гранти, надавати кредити або кредитні гарантії "Рособоронекспорту" і його дочірнім структурам.

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При цьому глава Міноборони може спробувати скасувати цю норму, якщо після консультацій з держсекретарем і директором національної розвідки вирішить, що співпраця з компанією вкрай важлива для безпеки США.

Проте для цього йому потрібно буде спочатку переконати комітети обох палат Конгресу у справах збройних сил у тому, що "Рособоронекспорт" припинив постачання летальної військової техніки уряду Сирії, російські збройні сили залишили Крим, а агенти РФ в Україні припинили вчиняти зусилля з дестабілізації ситуації на сході країни.