Перебіжчик, зрадник чи цінний свідок: ким був убитий Вороненков

23 березня біля готелю "Прем'єр Палац" був застрелений екс-депутат Держдуми Росії від компартії Денис Вороненков. Журналісти сайту "24" розібралися, ким був вбитий у самому центрі української столиці.

Хто такий Вороненков?

Колишній депутат Держдуми Росії, який восени 2016 року виїхав із Росії разом із дружиною Марією Максаковою, теж колишнім депутатом. Депутатом він став у 2011 році, входив до складу фракції КПРФ. У 2016 році його спроба повторно обратися до складу Держдуми завершилася невдачею. Сам себе позиціонував опальним депутатом. Стверджував, що у 2007 році у Москві на нього вже скоїли один замах, внаслідок якого він отримав кульові поранення у ноги. Однак до моменту втечі, виходячи із його біографії, був типовим представником російської політики, з активами, які не відповідають офіційній зарплаті, участю у корупційних скандалах, публічною позицією, що підтримувала дії російської влади і легкою критикою на адресу "загниваючого Заходу".

Як колишній російський депутат опинився в Україні?

Він сюди втік. За словами самого Вороненкова – тому що Україна була близька йому за духом та менталітетом. У грудні автоматично отримав українське громадянство, оскільки мав близьких родичів в Україні.

Що він тут робив?

Давав свідчення у справі держзради екс-президента Віктора Януковича. Намагався бути корисним, як він сам пояснював, і був готовий "розглядати будь-які питання, не тільки на держслужбі, а й в інших місцях".

Які скандали були пов’язані із його ім’ям?

Вороненков дав Генеральній прокуратурі України свідчення у справі про держзраду колишнього президента Віктора Януковича. Заявляв, що помічник президента РФ Владислав Сурков був проти анексії Криму, а депутатів змушували голосувати за анексію. При цьому сам Вороненков теж голосував за анексію Криму, однак, за його словами, у всьому винен не він, а його карточка, бо його особисто не було в залі під час голосування. Вже після переїзду до України – порівнював Росію із нацистською Німеччиною і запевняв, що там всім управляють співробітники ФСБ.

Як його сприймали в Росії?

До втечі – як типового представника "кишенькової опозиції". Після втечі – як перебіжчика, який зміг вдало перефарбуватися. ЗМІ писали, що Сурков говорив про Вороненкова як про "чоловічка з обличчям воші". Після отримання українського громадянства від колишнього депутата публічно очікувано відхрестилися усі. За даними ЗМІ, його дружина продовжувала часто їздити до Росії.

Що відомо про його вбивство?

Вбивство Вороненкова сталося на очах журналістів біля готелю "Прем'єр Палац" у центрі Києва. Охоронець убитого екс-депутата встиг поранити ймовірного кілера. Їх обох госпіталізували. Ще один колишній російський Ілля Пономарьов повідомив, що Вороненков йшов на зустріч із ним. "Охоронець встиг поранити нападника. Версія очевидна: я говорив, що Вороненков не шахрай, а слідчий, смертельно небезпечний для російських силовиків", – додав він.

Генеральний прокурор Юрій Луценко, коментуючи вбивство, сказав, що це було "цинічне вбивство одного із свідків, що проходить по справі держзради екс-президента Януковича". Президент України Петро Порошенко заявив, що це "акт державного тероризму з боку Росії, яку він був змушений покинути з політичних міркувань".

Враховуючи, що протягом останнього року у центрі Києва сталося вже два вбивства із можливим російським слідом – до правоохоронців, які би мали попередити подібні "терористичні акти", виникає дедалі більше питань.

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