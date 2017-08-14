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Перед пограбуванням зловмисники напали на сім'ю в Києві: постраждали діти

18:24, сьогодні 985 Читать новость на русском
Зухвале пограбування в Києві
Зухвале пограбування в Києві / znaj.ua

Від нападу безжальних злочинців постраждала вся сім'я, в тому числі дві маленькі дитини.

Про це повідомив dtp.kiev.ua.

Інцидент стався на вулиці Героїв Сталінграда, що в столичному районі Оболонь. Перед пограбуванням невідомі зловмисники напали на людей. Спершу у дворі будинку грабіжники бризнули в обличчя жінки газовим балончиком марки "Терен-4". На порятунок дружини вибіг її чоловік, який став жертвою такого ж нападу.

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Після атаки у дворі злочинці прийшли у квартиру, де перебували двоє дітей. Малеча також постраждала від газового балончика.

Відомо, що квартиру зловмисники пограбували за лічені хвилини. Вся сім'я потрапила в лікарню.

Теги: Новини України Діти Неповнолітні Лікування Пограбування Кримінальні новини Новини Києва
Джерело: 24 Канал
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