Перед зустріччю з Трампом Путін збирає на нього особливе досьє

Для президента Росії Володимира Путіна збирають психологічне досьє на президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє NBC News з посиланням на екс-заступник міністра закордонних справ Росії Андрія Федорова.

Згідно з повідомленням, досьє на Трампа має допомогти Путіну підготуватися до зустрічі з президентом США, дата якої ще не відома. За словами Федорова, над досьє на Трампа працювали колишні депутати та співробітники адміністрації Путіна.

Окрім того, в досьє вказується, що "новий американський лідер є ризиковим, але може бути наївним".

Дуже серйозна підготовча робота проходить у Кремлі, у тому числі документ – 7 сторінок – описує психологічний портрет Трампа, заснований, в основному, на останніх 2-3 місяцях і останніх тижнях,

– сказав Федоров.

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Він зазначив, що досьє регулярно переглядається. Крім того, Федоров додав, що багато хто в Кремлі вважає, що Трамп ставиться до президентства, як до бізнесу.

Трамп не живе в коробці – він живе в натовпі. Він повинен слухати людей, які його оточують, особливо в тих галузях, де він слабкий,

– сказав Федоров.