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Перегляд порно у віртуальній реальності є зрадою, – вчені

02:04, сьогодні 23 Читать новость на русском
Окуляри віртуальної реальності
Окуляри віртуальної реальності / Фото з відкритих джерел

Перегляд порно у віртуальній реальності вчені визнали зрадою своєму партнеру. Такі відео, на їхню думку, дають змогу глядачу відчути себе героєм історії замість обіймання позиції звичайного спостерігача.

Про це повідомляють на "Eurek Alert!".

Експерти з британського Університету Ньюкасла зазначають, що перегляди таких порнографічних відео можуть збільшити ризик зростання сексизму та експлуатації жінок, а також значно підсилити одержимість фантазій, як повинне виглядати людське тіло.

Суспільство є відкритим до нового досвіду, проте порноіндустрія разом з цим може призвести до зростання сексизму та рівня жіночої експлуатації. Людство вже одержиме тим, як виглядає тіло. Цифрова індустрія створює ідеальних віртуальних жінок, починаючи від Лари Крофт і завершуючи секс-роботами. Віртуальна порнографія може ще більше підсилити цю тенденцію,
– розповіла співавтор дослідження Меделайн Балаем.

Вчені зазначають, що дослідження, які вони провели свідчать, що віртуальні порнографічні відео може вважатись зрадою для свого партнера, адже вони надзвичайно реалістичні.

За їхніми словами, для деяких людей віртуальне порно є спробою реалізувати свої мрії про "ідеальний" сексуальний досвід. А для інших це пряма можливість втілити фантазії більш жорсткого характеру.

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Теги: LifeStyle Курйози Секс Порно
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