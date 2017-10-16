Переходь на темний бік: американці створили гантелі у вигляді Дарта Вейдера та штурмовиків

Американська компанія Onnit вирішила пограти на почуттях спортсменів, які фанатіють від саги "Зоряні війни" і випустила спеціально для них гантелі у вигляді героїв цих фільмів.

Зокрема, у колекцію ввійшло три різних типи гантелей, медичні кулі і килимки для йоги. Гантелі розділили по вазі і за значимістю героя: Боба Фетт – 22,5 кілограма, Штурмовик – 27,2 кілограма, Дарт Вейдер – 31,7 кілограма. Коштують вони від 150 до 180 доларів.

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Гантелі у вигляді Боба Фетти, штурмовика та Дарт Вейдера

Медична куля у формі корабля "Зірка смерті" обійдеться в 75 доларів, а килимок для йоги з зображенням замороженого Хана Соло коштує 65 доларів.



Килимок для його з Ханом Соло