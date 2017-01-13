Перехресний допит доводить, що версія Пашинського правдива, – адвокат

Юрист і нардеп прокоментували слова Кравця.

Заяви колишнього голови адміністрації Януковича і політичного втікача в Росії Андрія Портнова про нібито докази провини депутата Сергія Пашинського (в подіях напередодні Нового року, – ред.) під час сьогоднішнього перехресного допиту фігурантів є абсолютним фейком і засобом натиснути на думку громадськості.

Про це заявив LB.ua адвокат Пашинського Володимир Раков, коментуючи відповідні повідомлення в деяких ЗМІ.

"Заяви про 100% докази провини є абсолютною нісенітницею і нічого спільного з реальністю не мають. Навпаки, перехресний допит доводить, що саме наша версія є правдивою, і в майбутньому має стати прецедентом, як реагувати на хуліганську поведінку зловмисників", – пояснив адвокат.

"По-друге, допит ще триває і не відомо, скільки годин сторони з'ясовуватимуть усі подробиці інциденту на дорозі біля села Хлепча 31 грудня 2016 року. Ми не те, що не маємо рішення суду з чітким вердиктом, хто був винен, а хто ні, у нас ще допити тривають – про яку доведену провину мого підопічного може йтися?" - наголосив Раков.

Окремо в своєму Facebook прокоментував версії Портнова і сам Сергій Пашинський.

"Як людина, яка причетна до узурпації влади Януковичем, до законів 16 січня, яскрава "зірка" "політичних емігрантів "Партії регіонів" у Москві стала адвокатом, прокурором і суддею в одній особі? Навіщо УП цитує кожну брехню, не маючи остаточного рішення суду?" – написав народний депутат.

"Як уже не раз повідомляв у себе на сторінці в Фейсбуці і в коментарях журналістам, я відкритий до співпраці зі слідчими, регулярно ходжу на допити. Остаточну крапку щодо ситуації на дорозі в село Хлепча ставитиме суд і тільки суд, а не близькі соратники Януковича, які осіли в Москві та бажають реваншу за всяку ціну", – резюмував Сергій Пашинський на своїй сторінці в соцмережах.