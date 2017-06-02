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Переламана ключиця, пробита легеня і кулі в хребті: в якому стані зараз Адам Осмаєв

09:31, сьогодні 482 Читать новость на русском
Адама Осмаєва разом з нападником госпіталізували з місця стрілянини
Адама Осмаєва разом з нападником госпіталізували з місця стрілянини / Фото із соцмереж

Станом на ранок п'ятниці стан пораненого чеченського добровольця, що воює на Донбасі, важкий. 1 червня у центрі Києва на нього вчинили замах.

Осмаєв досі перебуває у реанімації 17-ї лікарні Києва.

Як повідомляють журналісти з місця подій, станом на ранок 2 червня, у Адама Осмаєва переламана ключиця, пробита легеня, а кулі застрягли в хребті.

Щодо нападника, який представився французьким журналістом – у нього 4 кульові поранення і видалена частина легень.

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1 червня на Подолі у Києві сталася стрілянина, внаслідок якої вогнепальні поранення отримали двоє чоловіків. Згодом стало відомо, що одним із поранених виявився росіянин Адам Осмаєв, якого підозрювали у замаху на президента Росії Володимира Путіна, тепер він воює на Донбасі і очолює чеченський батальйон імені Джохара Дудаєва.

У стрільця, що назвався "французьким кореспондентом", виявили закордонний паспорт громадянина України. Проте, за словами радника МВС Антона Геращенка, його завербували російські спецслужби.

Теги: Україна Лікування Адам Осмаєв Стрілянина в Києві Київ Кримінал
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