Перемога-2016: неймовірний успіх українців на Паралімпіаді в Ріо

Літні Паралімпійські Ігри 2016 в бразильському Ріо-де-Жанейро стали черговим доказом неймовірної сили духу українських паралімпійців.
На головних змаганнях чотириріччя українська збірна завоювала рекордні 117 медалей і вперше увійшла у трійку найсильніших національних команд світу. Українці здобули 41 золото, 37 срібних нагород та 39 бронзових медалей і у загальнокомандному заліку стали третіми, поступившись лише Китаю та Великобританії. Це, до слова, найкращий результат української збірної за час виступів на усіх попередніх Паралімпіадах.
Переможні результати атлети з України почали демонструвати вже з першого дня змагань. Медальний зачин для синьо-жовтої команди зробив легкоатлет Роман Данилюк – він здобув бронзу в змаганнях зі штовхання ядра.
Далі нагороди різного ґатунку посипались на українців немов з "рогу достатку".
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Як згодом зізнавались самі спортсмени та їхні наставники, не в останню чергу такими високими результатами вони завдячують вболівальникам, підтримку яких відчували навіть на іншому континенті.
Перше золото для України на цьогорічній Паралімпіаді завоював Євген Богодайко. Йому не було рівних у запливі на спині на 100 метрів.
Євгенові судилось стати 4-разовим паралімпійським чемпіоном Ріо-де-Жанейро. Всього з Бразилії він привіз загалом 9 медалей – окрім 4 золотих, ще 3 срібла і 2 бронзи.
Проте й інші українські плавці показували феноменальні результати: 21-річний Максим Крипак зумів завоювати одразу 5 золотих і 3 срібні медалі у 8 різних дисциплінах. І завдяки цьому став найбільш титулованим українцем Паралімпіади-2016.
Не менше вражає медальний доробок Дениса Дуброва – він привіз із Ріо 3 золотих, 3 срібних та 2 бронзові медалі.
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А неймовірне фото, на якому одразу три українські плавці "окупували" увесь п'єдестал пошани облетіло цілий світ.
12 вересня в запливі на 200 метрів у класі SM10 золото дісталось Денису Дуброву, срібло в активі Максима Крипака, а з бронзою фінішував Дмитро Ванзенко.
Плавчиня Єлизавета Мерешко не відставала від колег по басейну і завоювала одразу чотири золота та одну бронзу у запливах на різні дистанції.
Конкуренцію їй склала Анна Стеценко, яка здобула три золоті медалі та одне "срібло".
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Як можна забути феєричний тріумф української футбольної збірної, яка виграла всі поєдинки, в яких брала участь на Паралімпіаді-2016.
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Неймовірними вольовими перемогами запам'ятались виступи на Паралімпіаді-2016 двох фехтувальників зі Львова – Антонові Дацку не було рівних у фехтуванні на шаблях в класі В. У фіналу здолав він грека Панайотіса Тріантафіллу – 15:7 та здобув тоді двадцяту золоту нагороду для України.
29-річний Андрій Демчук став паралімпійським чемпіоном в класі А, перемігши у фіналі угорця Річарда Освача. Після перемоги заспівавши гімн, Андрій розплакався у прямому ефірі і сказав, що свою медаль присвячує загиблим воїнам АТО, серед яких і двоє його друзів.
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За кожною медаллю українських паралімпійців стоїть не один рік тяжкої праці, боротьби з травмами і хворобами та, зрештою, життя в реаліях сучасної України, які, як не прикро визнавати, не надто пристосовані для комфорту людей з інвалідністю.
Пропонуємо поіменно згадати усіх українських паралімпійців, які своїми успішними виступами аж 117 разів піднімали синьо-жовтий прапор над аренами Ріо-де-Жанейро.
(У дужках зазначено, скільки медалей спортсмен завоював на Паралімпіаді-2016)
Максим Крипак (5 - 3 - 0)
Євгеній Богодайко (3 - 3 - 2)
Денис Дубров (3 - 3 - 2)
Єлизавета Мерешко (4 - 0 - 1)
Дмитро Виноградець (1 - 3 - 1)
Анна Стеценко (3 - 1 - 0)
Ярослав Денисенко (0 - 4 - 0)
Вікторія Савцова (0 - 3 - 1)
Богдан Гриненко (1 - 1 - 1)
Максим Веракса (1 - 0 - 2)
Ольга Свідерська (0 - 1 - 2)
Сергій Паламарчук (0 - 0 - 3)
Геннадій Бойко (2 - 0 - 0)
Єгор Дементьєв (2 - 0 - 0)
Ігор Цвєтов (2 - 0 - 0)
Лейля Аджаметова (1 - 0 - 1)
Олександр Комаров (1 - 0 - 1)
Оксана Ботурчук (0 - 2 - 0)
Оксана Хруль (0 - 1 - 1)
Зоя Овсій (0 - 1 - 1)
Роман Павлик (0 - 1 - 1)
Юрій Божинський (0 - 1 - 1)
Андрій Деревінський (0 - 0 - 2)
Антон Коль (0 - 0 - 2)
Ірина Соцька (0 - 0 - 2)
Віктор Дідух, Максим Ніколенко та Михайло Попов (1 - 0 - 0)
Дмитро Залевський (1 - 0 - 0)
Катерина Істоміна (1 - 0 - 0)
Лідія Соловйова (1 - 0 - 0)
Інна Черняк (1 - 0 - 0)
Роман Полянський (1 - 0 - 0)
Олексій Федина (1 - 0 - 0)
Наталія Косміна (1 - 0 - 0)
Антон Дацко (1 - 0 - 0)
Андрій Демчук (1 - 0 - 0)
Василь Ковальчук (1 - 0 - 0)
Оксана Зубковська (1 - 0 - 0)
Сергій Кліпперт (1 - 0 - 0)
Сергій Ємельянов (1 - 0 - 0)
Ярина Матло (0 - 1 - 0)
Ольга Ковальчук (0 - 1 - 0)
Дмитро Соловей (0 - 1 - 0)
Олександр Назаренко (0 - 1 - 0)
Анастасія Мисник (0 - 1 - 0)
Ірина Гусєва (0 - 1 - 0)
Наталія Єзловецька (0 - 1 - 0)
Марія Лафіна (0 - 1 - 0)
Наталія Лагутенко (0 - 1 - 0)
Марія Помазан (0 - 1 - 0)
Микола Діброва (0 - 1 - 0)
Віктор Смирнов (0 - 1 - 0)
Давид Хорава (0 - 0 - 1)
Руслан Катишев (0 - 0 - 1)
Роман Данилюк (0 - 0 - 1)
Юлія Галінська (0 - 0 - 1)
Ярослав Семененко (0 - 0 -1)
Олександр Косінов (0 - 0 - 1)
Данило Чуфаров (0 - 0 - 1)
Дмитро Прудніков (0 - 0 - 1)
Дмитро Ванзенко (0 - 0 - 1)
Марина Піддубна (0 - 0 - 1)
Євгенія Бреус (0 - 0 - 1)
Олег Науменко (0 - 0 - 1)
Марина Литовченко (0 - 0 - 1)
Олексій Денисюк (0 - 0 - 1)
Олександр Мащенко (0 - 0 - 1)
Людмила Даниліна (0 - 0 - 1)
Марина Вербова (0 - 0 - 1)
Ілля Яременко (0 - 0 - 1)
Чоловіча збірна України (1 - 0 - 0)
Чоловіча збірна України з футболу виступала на Паралімпіаді-2016 у такому складі: Віталій Романчук, Віталій Трушев, Володимир Антонюк, Артем Красильников, Іван Шкварло, Богдан Кулинич, Олег Лень, Станіслав Подольський, Тарас Дутко, Костянтин Симашко, Євген Зінов'єв, Едгар Каграманян, Іван Доценко, Дмитро Молодцов.
Всі фото: Getty images
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