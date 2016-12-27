Перемога-2016: неймовірний успіх українців на Паралімпіаді в Ріо

Літні Паралімпійські Ігри 2016 в бразильському Ріо-де-Жанейро стали черговим доказом неймовірної сили духу українських паралімпійців.

На головних змаганнях чотириріччя українська збірна завоювала рекордні 117 медалей і вперше увійшла у трійку найсильніших національних команд світу. Українці здобули 41 золото, 37 срібних нагород та 39 бронзових медалей і у загальнокомандному заліку стали третіми, поступившись лише Китаю та Великобританії. Це, до слова, найкращий результат української збірної за час виступів на усіх попередніх Паралімпіадах.

Переможні результати атлети з України почали демонструвати вже з першого дня змагань. Медальний зачин для синьо-жовтої команди зробив легкоатлет Роман Данилюк – він здобув бронзу в змаганнях зі штовхання ядра.

Далі нагороди різного ґатунку посипались на українців немов з "рогу достатку".

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Як згодом зізнавались самі спортсмени та їхні наставники, не в останню чергу такими високими результатами вони завдячують вболівальникам, підтримку яких відчували навіть на іншому континенті.

"Золоті" запливи

Перше золото для України на цьогорічній Паралімпіаді завоював Євген Богодайко. Йому не було рівних у запливі на спині на 100 метрів.

Євгенові судилось стати 4-разовим паралімпійським чемпіоном Ріо-де-Жанейро. Всього з Бразилії він привіз загалом 9 медалей – окрім 4 золотих, ще 3 срібла і 2 бронзи.

Проте й інші українські плавці показували феноменальні результати: 21-річний Максим Крипак зумів завоювати одразу 5 золотих і 3 срібні медалі у 8 різних дисциплінах. І завдяки цьому став найбільш титулованим українцем Паралімпіади-2016.

Не менше вражає медальний доробок Дениса Дуброва – він привіз із Ріо 3 золотих, 3 срібних та 2 бронзові медалі.

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А неймовірне фото, на якому одразу три українські плавці "окупували" увесь п'єдестал пошани облетіло цілий світ.

12 вересня в запливі на 200 метрів у класі SM10 золото дісталось Денису Дуброву, срібло в активі Максима Крипака, а з бронзою фінішував Дмитро Ванзенко.

Плавчиня Єлизавета Мерешко не відставала від колег по басейну і завоювала одразу чотири золота та одну бронзу у запливах на різні дистанції.

Конкуренцію їй склала Анна Стеценко, яка здобула три золоті медалі та одне "срібло".

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Не футболом єдиним

Як можна забути феєричний тріумф української футбольної збірної, яка виграла всі поєдинки, в яких брала участь на Паралімпіаді-2016.

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Неймовірними вольовими перемогами запам'ятались виступи на Паралімпіаді-2016 двох фехтувальників зі Львова – Антонові Дацку не було рівних у фехтуванні на шаблях в класі В. У фіналу здолав він грека Панайотіса Тріантафіллу – 15:7 та здобув тоді двадцяту золоту нагороду для України.

29-річний Андрій Демчук став паралімпійським чемпіоном в класі А, перемігши у фіналі угорця Річарда Освача. Після перемоги заспівавши гімн, Андрій розплакався у прямому ефірі і сказав, що свою медаль присвячує загиблим воїнам АТО, серед яких і двоє його друзів.

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За кожною медаллю українських паралімпійців стоїть не один рік тяжкої праці, боротьби з травмами і хворобами та, зрештою, життя в реаліях сучасної України, які, як не прикро визнавати, не надто пристосовані для комфорту людей з інвалідністю.

Пропонуємо поіменно згадати усіх українських паралімпійців, які своїми успішними виступами аж 117 разів піднімали синьо-жовтий прапор над аренами Ріо-де-Жанейро.

(У дужках зазначено, скільки медалей спортсмен завоював на Паралімпіаді-2016)

Максим Крипак (5 - 3 - 0)

Євгеній Богодайко (3 - 3 - 2)

Денис Дубров (3 - 3 - 2)

Єлизавета Мерешко (4 - 0 - 1)

Дмитро Виноградець (1 - 3 - 1)

Анна Стеценко (3 - 1 - 0)

Ярослав Денисенко (0 - 4 - 0)

Вікторія Савцова (0 - 3 - 1)

Богдан Гриненко (1 - 1 - 1)

Максим Веракса (1 - 0 - 2)

Ольга Свідерська (0 - 1 - 2)

Сергій Паламарчук (0 - 0 - 3)

Геннадій Бойко (2 - 0 - 0)

Єгор Дементьєв (2 - 0 - 0)

Ігор Цвєтов (2 - 0 - 0)

Лейля Аджаметова (1 - 0 - 1)

Олександр Комаров (1 - 0 - 1)

Оксана Ботурчук (0 - 2 - 0)

Оксана Хруль (0 - 1 - 1)

Зоя Овсій (0 - 1 - 1)

Роман Павлик (0 - 1 - 1)

Юрій Божинський (0 - 1 - 1)

Андрій Деревінський (0 - 0 - 2)

Антон Коль (0 - 0 - 2)

Ірина Соцька (0 - 0 - 2)

Віктор Дідух, Максим Ніколенко та Михайло Попов (1 - 0 - 0)

Дмитро Залевський (1 - 0 - 0)

Катерина Істоміна (1 - 0 - 0)

Лідія Соловйова (1 - 0 - 0)

Інна Черняк (1 - 0 - 0)

Роман Полянський (1 - 0 - 0)

Олексій Федина (1 - 0 - 0)

Наталія Косміна (1 - 0 - 0)

Антон Дацко (1 - 0 - 0)

Андрій Демчук (1 - 0 - 0)

Василь Ковальчук (1 - 0 - 0)

Оксана Зубковська (1 - 0 - 0)

Сергій Кліпперт (1 - 0 - 0)

Сергій Ємельянов (1 - 0 - 0)

Ярина Матло (0 - 1 - 0)

Ольга Ковальчук (0 - 1 - 0)

Дмитро Соловей (0 - 1 - 0)

Олександр Назаренко (0 - 1 - 0)

Анастасія Мисник (0 - 1 - 0)

Ірина Гусєва (0 - 1 - 0)

Наталія Єзловецька (0 - 1 - 0)

Марія Лафіна (0 - 1 - 0)

Наталія Лагутенко (0 - 1 - 0)

Марія Помазан (0 - 1 - 0)

Микола Діброва (0 - 1 - 0)

Віктор Смирнов (0 - 1 - 0)

Давид Хорава (0 - 0 - 1)

Руслан Катишев (0 - 0 - 1)

Роман Данилюк (0 - 0 - 1)

Юлія Галінська (0 - 0 - 1)

Ярослав Семененко (0 - 0 -1)

Олександр Косінов (0 - 0 - 1)

Данило Чуфаров (0 - 0 - 1)

Дмитро Прудніков (0 - 0 - 1)

Дмитро Ванзенко (0 - 0 - 1)

Марина Піддубна (0 - 0 - 1)

Євгенія Бреус (0 - 0 - 1)

Олег Науменко (0 - 0 - 1)

Марина Литовченко (0 - 0 - 1)

Олексій Денисюк (0 - 0 - 1)

Олександр Мащенко (0 - 0 - 1)

Людмила Даниліна (0 - 0 - 1)

Марина Вербова (0 - 0 - 1)

Ілля Яременко (0 - 0 - 1)

Чоловіча збірна України (1 - 0 - 0)

Чоловіча збірна України з футболу виступала на Паралімпіаді-2016 у такому складі: Віталій Романчук, Віталій Трушев, Володимир Антонюк, Артем Красильников, Іван Шкварло, Богдан Кулинич, Олег Лень, Станіслав Подольський, Тарас Дутко, Костянтин Симашко, Євген Зінов'єв, Едгар Каграманян, Іван Доценко, Дмитро Молодцов.

Всі фото: Getty images

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