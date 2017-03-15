16:48
15 бер 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
БЛОКАДА ВОЛОДИМИР ПАРАСЮК ВІЙНА НА ДОНБАСІ RYANAIR
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Колонізація Марсу по-російськи. Медведєв заліг на дно
Вєсті Кремля
00:02, сьогодні
Вєсті.UA. Неочікуваний безвіз від Гройсмана. Біблійна історія Насірова
Вєсті.UA
21:31, 14 березня
Зухвала будівельна афера з російським слідом, в яку потрапили тисячі людей
ЦРУ
08:20, сьогодні
Випуск новин за 14:00: Скандал на Львівщині. Ситуація в зоні АТО
Випуск новин
15:08, сьогодні
Про реформи судів та справи Насірова та Онищенка – інтерв'ю з Холодницьким
Лівий берег з Сонею Кошкіною
02:10, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Міжнародні новини
БЛОКАДА ВОЛОДИМИР ПАРАСЮК ВІЙНА НА ДОНБАСІ RYANAIR

Перемога "друга Путіна" на виборах у Нідерландах стане увертюрою до початку лиха – експерт

16:07, сьогодні 784 Читать новость на русском
Марк Рютте та Герт Вільдерс
Марк Рютте та Герт Вільдерс / РБК-Украина

Сьогодні. 15 березня, у Нідерландах відбуваються парламентські вибори. Але за результатами спостерігають не тільки самі голландці, але і вся Європа.

"Для України, як і для всієї Європи, вони є, так би мовити, "сигнальними"", – пише у своїй статті "Голландське опудало для України" експерт-міжнародник, Борис Немировський.

Окрім нового прем'єр-міністра, жителі Нідерландів обирають депутатів нижчої палати парламенту. Загалом необхідно обрати 28 партій, а відповідно – 150 мандатів. При такій відносно невеликій кількості місць, балотуються 1 тисяча 114 осіб.

За великим рахунком, сьогодні голландці обирають не лише свій парламент, а й майбутню модель для всього Євросоюзу. Тому що успіх присяжного супротивника "спільної Європи", "друга Путіна" Герта Вільдерса може стати увертюрою для великого, загальноєвропейського лиха, – пише Борис Немировський.

Найзапекліша битва відбувається між двома партіями: Народна партія Рютте та Партія Свободи Герта Вільдерса. За попередніми опитуваннями вони мають поділити певну кількість мандатів майже порівну, а саме 27 на 25 відповідно. "Якщо для Вільдерса це – в будь-якому разі успіх, то для Рютте – в будь-якому разі поразка, тому що ще на минулих виборах 2012 року його консерватори отримали 41 місце" – зазанчає Немировський.

Читайте також: Як скандал Туреччина – ЄС вплине на подальшу долю України

Теги: Політика Володимир Путін Нідерланди Європа Євросоюз
Джерело: 24 канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Если не можешь побороть протест – возглавь его
сьогодні, 16:30 Если не можешь побороть протест – возглавь его
Юрий Касьянов 799
Інтернет-цензура: крок у майбутнє чи у прірву?
сьогодні, 15:12 Інтернет-цензура: крок у майбутнє чи у прірву?
Тимур Чмерук 455
Офіційна блокада: що означає припинення торгівлі з окупованим Донбасом
сьогодні, 14:30 Офіційна блокада: що означає припинення торгівлі з окупованим Донбасом
3833
Президент объявил о полной транспортной блокаде Донбасса – даст ли это результат?
сьогодні, 14:03 Президент объявил о полной транспортной блокаде Донбасса – даст ли это результат?
Сергій Гайдай 1768
Голландське опудало для України
сьогодні, 13:13 Голландське опудало для України
Борис Немировський 1526
Путіну дали команду починати прощатися, – журналіст
 7 грудня 2016 , 16:02 6
Хокінг оголосив про настання найстрашнішого часу
 3 грудня 2016 , 07:41 71
Тимошенко анонсувала ймовірне виключення Савченко з фракції
 12 грудня 2016 , 20:03
Сходили в цирк: з'явились деталі резонансної ДТП, унаслідок якої загинули батько з сином
 8 листопада 2016 , 11:05
Кличко отримав травму, – ЗМІ
 24 жовтня 2016 , 22:46
Кінець ери, – користувачі мережі в шоці від закриття Ex.ua
17 листопада 2016 , 14:42 1
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук