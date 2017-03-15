Перемога "друга Путіна" у Нідерландах стане початком лиха, – експерт

15 березня у Нідерландах відбуваються парламентські вибори. Але за результатами спостерігають не тільки самі голландці, але і вся Європа.

"Для України, як і для всієї Європи, вони є, так би мовити, "сигнальними"", – пише у своїй статті "Голландське опудало для України" експерт-міжнародник Борис Немировський.

Окрім нового прем'єр-міністра, жителі Нідерландів обирають депутатів нижчої палати парламенту. Загалом необхідно обрати 28 партій, а відповідно – 150 мандатів. При такій відносно невеликій кількості місць, балотуються 1 тисяча 114 осіб.

За великим рахунком, сьогодні голландці обирають не лише свій парламент, а й майбутню модель для всього Євросоюзу. Тому що успіх присяжного супротивника "спільної Європи", "друга Путіна" Герта Вільдерса може стати увертюрою для великого, загальноєвропейського лиха, – пише Немировський.

Найзапекліша битва відбувається між двома партіями: Народна партія Рютте та Партія Свободи Герта Вільдерса. За попередніми опитуваннями, вони мають поділити певну кількість мандатів майже порівну, а саме 27 на 25 відповідно. "Якщо для Вільдерса це – в будь-якому разі успіх, то для Рютте – в будь-якому разі поразка, тому що на минулих виборах 2012 року його консерватори отримали 41 місце", – зазанчає Немировський.

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