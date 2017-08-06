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Перемога Ломаченка: Порошенко і Гройсман привітали чемпіона

10:00, сьогодні 1419 Читать новость на русском
Василь Ломаченко захистив титул чемпіона
Василь Ломаченко захистив титул чемпіона / Getty Images

Український боксер Василь Ломаченко отримав привітання з перемогою від президента України Петра Порошенка і прем'єр-міністра Володимира Гройсмана.

Перші особи держави опублікували привітання на своїх сторінках у Facebook.

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"Так! Василь Ломаченко впевнено здолав Мігеля Марріагу та захистив чемпіонський титул WBO. Щиро вітаю нашого чемпіона. Слава Україні!" – написав президент.

Володимир Гройсман також не залишився осторонь вітань і назвав Ломаченка найкращим боксером.

Вітаю українця Василя Ломаченка з достроковою перемогою Мігеля Марріагу та захистом чемпіонського титулу WBO. Молодець! Найкращий!
– привітав прем'єр.

Нагадаємо, Василь Ломаченко впевнено здолав Мігеля Марріагу та захистив чемпіонський титул у другій напівлегкій вазі за версією WBO.

Теги: Петро Порошенко Василь Ломаченко Бокс Володимир Гройсман
Джерело: 24 Канал
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