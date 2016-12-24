Перемога ЗСУ на Світлодарській дузі, промова Путіна та нова бійка в Раді, – головне за день

Українські бійці відвоювали населений пункт Новолуганське, який розміщений у районі Світлодарської дуги. Путін провів щорічну прес-конференцію, поговорив і про Україну. У Раді знову трапилась сутичка між нардепами.

Хороша звістка з АТО

Після страшних заяв про атаки терористів в районі Світлодарської дуги та шокуючи втрати з боку українських бійців (за останніми даними там загинуло 8 українських захисників), ввечері 23 грудня надійшла і хороша звістка. Населений пункт Новолуганське, який розміщений у районі Світлодарської дуги, перейшов під контроль української армії.

Наразі там зводять блок-пости бійці підрозділу батальйону "Донбас-Україна".

Операція пройшла без втрат для українських бійців.

Про успішну операцію розповів журналіст та волонтер Родіон Шовкошитний.

"Все трималося в таємниці. Зайшов "Донбас" Філіна. Оборудують блок-пости. Сепарський опорник тепер на відстані пострілу з АК.", – повідомив волонтер.

Путін говорить

23 грудня російський президент Володимир Путін провів щорічну велику прес-конференцію. Серед іншого глава Кремля поговорив і про Україну.

Так, він заявив, що російсько-українські стосунки налагодяться.

"Впевнений, що рано чи пізно у нас пройде нормалізація стосунків з Україною. Це буде корисно і для розвитку російсько-українських,комерційних зв’язків на майбутнє", – переконував глава Кремля.

Також він прокоментував можливість проведення обміну полоненими "всіх на всіх".

Свого часу президент Порошенко висловив ідею обміну "всіх на всіх". Я і з цим повністю згоден. Але згодом з'ясувалось, що за цією формулою стоять деякі деталі, які не влаштовують жителів Донбасу,

– заявив Путін.

За його словами, ці деталі полягають у тому, що "українська влада не включає у список на обмін осіб, які вважає законно засудженими".

Що стосується самого конфлікту на Донбасі, то Путін традиційно заявив, що він до цього не причетний та звинуватив у в сьому "хунту" та "державний переворот" у Києві.

"Ми не вважаємо себе винуватими в тому, що все це сталося (війна на Донбасі, – 24). Не ми були ініціаторами", – сказав Путін.

Крім того, Путін розповів, що думає про надання Євросоюзом безвізового режиму для громадян України.

"Що стосується безвізового режиму для громадян України зі сторони Європи – я повністю це підтримую. Більше того, я вважаю, що візовий режим у Європі взагалі анахронізм "холодної війни" і треба від нього звільнитись якомога скоріше", – сказав він.

Бійка в Раді

У Верховній раді знову влаштували кулачні бої. Побилися депутат від "Блоку Петра Порошенка" Павло Кишкар та позафракційний Михайло Головко.

Словесна перепалка між ними виникла ще тоді, коли Головко виступав з трибуни Ради про ситуацію в компанії "Укргазвидобування". В той час Кишкар вигукував щось зі свого місця, що не сподобалося позафракційному депутату. Своє обурення він висловив вже після виступу особисто в очі. Мабуть саме тоді Головко сказав щось не надто приємне до Кишкаря, через що останній вирішив вдатися до рукоприкладства.

Розбороняти "бійців" довелося решті депутатів, які перебували у Раді.

Новий режим тиші

Опівночі 24 грудня на Донбасі вкотре оголошено початок нового перемир’я. Про це заявив президент Петро Порошенко.

Розраховую, що завдяки цим заходам, які реалізовуватимуться напередодні новорічних та різдвяних свят, режим припинення вогню на Донбасі набуде постійного характеру, – зазначив Порошенко.