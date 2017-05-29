01:05
29 трав 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
МАСОВІ ЗАТРИМАННЯ ЕКС-ПОСАДОВЦІВ В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗАБОРОНА ВКОНТАКТЕ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Карма Навального. Нетипове використання триколора
Вєсті Кремля
19:42, 27 травня
Вєсті UA. Жир. Вілкул на межі бідності. Хворі смаки депутатів
Вєсті.UA
20:02, 27 травня
Недолюстровані: як стара правоохоронна система повільно просочується в нову
ЦРУ
08:57, 26 травня
Підсумковий випуск новин за 21:00: Обстріли Красногорівки. Рекордний штраф
Випуск новин
21:53, 28 травня
Втечі корупціонерів, вбивство Шеремета, санкції – велике інтерв'ю з Аваковим
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:55, 25 травня
Згадати все
Вєсті кремля
ЦРУ
Телеканал новин 24 Новини Україна
МАСОВІ ЗАТРИМАННЯ ЕКС-ПОСАДОВЦІВ В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗАБОРОНА ВКОНТАКТЕ

Переможну пісню Сальвадора Собрала заспівали українською: зворушливе відео

23:52, 28 травня 1017 Читать новость на русском
Переможець Євробачення-2017 Сальвадор Собрал
Переможець Євробачення-2017 Сальвадор Собрал / Gettyimages

Українка Яна Шамаєва (псевдонім – Джеррі Хейл) виконала українською пісню переможця Євробачення-2017 Сальвадора Собрала із Португалії – "Amar Pelos Dois".

В перекладі на українську назва пісні звучить, як "Кохати за двох". Відповідне відео Джеррі Хейл опублікувала на своїму каналі у YouTube.

Читайте також: ТОП-7 пісень переможця Євробачення-2017 Сальвадора Собрала

Повний переклад пісні Amar Pelos Dois:

Якщо одного разу тебе запитають про мене,
скажи, що я жив, щоб кохати тебе.
До тебе я лише існував,
втомлений і нездатний нічого дати.

Дорога, Почуй мої молитви.
Будь ласка, щоб ти повернулася і знову полюбила мене.
Я знаю, що неможливо кохати поодинці.
Можливо, поступово ти зможеш навчитися знову.

Дорога, Почуй мої молитви.
Будь ласка, щоб ти повернулася і знову полюбила мене.
Я знаю, що неможливо кохати поодинці.
Бути може, поступово ти зможеш навчитися знову.

Якщо твоє серце не захоче поступитися,
Не виявить в собі пристрасті, а не захоче страждати, -
не будувати планів в тому, що буде далі,
моє серце зможе кохати за двох.

Нагадаємо, фінал Євробачення-2017 пройшов у Києві 13 травня. У фіналі за першість змагалися 26 учасників. Переможцем Євробачення-2017 став учасник від Португалії – Сальвадор Собрал з піснею "Amar Pelos Doi". За результати голосуванням журі та телеглядачів Сальвадор Собрал отримав 758 балів.

Представник від України гурт O.Torvald за результати голосування отримали лише 36 балів. Таким чином O.Torvald із піснею Time посіли 24 місце із 26.

Теги: LifeStyle Україна Євробачення-2017 Музика Сальвадор Собрал Культура
Джерело: 24 Канал
Новини за 28 травня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Три реформы, без которых движение Украины вперед невозможно
28 травня, 22:04 Три реформы, без которых движение Украины вперед невозможно
Олег Пономарь 7900
Головні новини 28 травня: теракт у Красногорівці, протести у Росії, патріотичний жест в Криму
28 травня, 22:01 Головні новини 28 травня: теракт у Красногорівці, протести у Росії, патріотичний жест в Криму
2235
Найсмішніші меми тижня: сімейка Трампів і Папа, хати українських корупціонерів завалені сіллю
28 травня, 20:01 Найсмішніші меми тижня: сімейка Трампів і Папа, хати українських корупціонерів завалені сіллю
2338
Яценюк явно начал продуманную игру, и она не на пользу президента
28 травня, 19:07 Яценюк явно начал продуманную игру, и она не на пользу президента
Михайло Подоляк 5208
Візовий режим з агресором: варто чи ні?
28 травня, 17:01 Візовий режим з агресором: варто чи ні?
Блог Медіа 2041
Порошенко ввів у дію рішення РНБО про заборону соцмереж "Вконтакте" та "Однокласники"
 16 травня , 10:49
Коли почне діяти заборона "Вконтакте", "Однокласники" та "Яндекса": назвали дату
16 травня , 13:30
Терористи "ЛНР" відпустили з полону українського блогера
 26 березня , 22:53
Загострення на Донбасі: у штабі повідомили про багатьох поранених українських воїнів
 30 березня , 18:20
У Запоріжжя на лікування прибули діти із прифронтових районів Донеччини
 24 травня , 12:38
На LMF 2017 оголосили про створення нового видавництва
 26 травня , 16:37
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук