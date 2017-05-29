Переможну пісню Сальвадора Собрала заспівали українською: зворушливе відео

Українка Яна Шамаєва (псевдонім – Джеррі Хейл) виконала українською пісню переможця Євробачення-2017 Сальвадора Собрала із Португалії – "Amar Pelos Dois".

В перекладі на українську назва пісні звучить, як "Кохати за двох". Відповідне відео Джеррі Хейл опублікувала на своїму каналі у YouTube.

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Повний переклад пісні Amar Pelos Dois:

Якщо одного разу тебе запитають про мене,

скажи, що я жив, щоб кохати тебе.

До тебе я лише існував,

втомлений і нездатний нічого дати.

Дорога, Почуй мої молитви.

Будь ласка, щоб ти повернулася і знову полюбила мене.

Я знаю, що неможливо кохати поодинці.

Можливо, поступово ти зможеш навчитися знову.

Дорога, Почуй мої молитви.

Будь ласка, щоб ти повернулася і знову полюбила мене.

Я знаю, що неможливо кохати поодинці.

Бути може, поступово ти зможеш навчитися знову.

Якщо твоє серце не захоче поступитися,

Не виявить в собі пристрасті, а не захоче страждати, -

не будувати планів в тому, що буде далі,

моє серце зможе кохати за двох.

Нагадаємо, фінал Євробачення-2017 пройшов у Києві 13 травня. У фіналі за першість змагалися 26 учасників. Переможцем Євробачення-2017 став учасник від Португалії – Сальвадор Собрал з піснею "Amar Pelos Doi". За результати голосуванням журі та телеглядачів Сальвадор Собрал отримав 758 балів.



Представник від України гурт O.Torvald за результати голосування отримали лише 36 балів. Таким чином O.Torvald із піснею Time посіли 24 місце із 26.