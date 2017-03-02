Перепочили від обстрілів: діти з Авдіївки знову вдома

Жителів Авдіївки евакуювали подалі від обстрілів. Але вони змушені повертатись до свого прифронтового міста.

Півтори сотні дітей із батьками були подалі від небезпечних вибухів в рідній Авдіївці.

У дітей графік в санаторії був чітко розписаний. Їх усіляко відволікали від пережитих обстрілів: іграми, дискотеками та прогулянками у лісі. Сьогодні до Авдіївки повернулося більше сорока дорослих з дітьми, з допомогою від міжнародних організацій.

Це стандартний набір ЮНІСЕФ. Гігієнічні набори, які необхідні в повсякденному житті,

– стверджує представник військово-цивільного співробітництва ЗСУ В'ячеслав Раєвський

Під час обстрілів військові та місцева влада відправили на відпочинок близько трьох сотень дітей у супроводі дорослих.

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