Перепочили від обстрілів: діти з Авдіївки знову вдома
Жителів Авдіївки евакуювали подалі від обстрілів. Але вони змушені повертатись до свого прифронтового міста.
Півтори сотні дітей із батьками були подалі від небезпечних вибухів в рідній Авдіївці.
У дітей графік в санаторії був чітко розписаний. Їх усіляко відволікали від пережитих обстрілів: іграми, дискотеками та прогулянками у лісі. Сьогодні до Авдіївки повернулося більше сорока дорослих з дітьми, з допомогою від міжнародних організацій.
Це стандартний набір ЮНІСЕФ. Гігієнічні набори, які необхідні в повсякденному житті,
– стверджує представник військово-цивільного співробітництва ЗСУ В'ячеслав Раєвський
Під час обстрілів військові та місцева влада відправили на відпочинок близько трьох сотень дітей у супроводі дорослих.
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