  • укр
  • рус
22:23
3 січ 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ТЕРАКТ У СТАМБУЛІ
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Підступний план Чингісхана. Путін роздає подарунки друзям
Вєсті Кремля
11:54, 1 січня
Вєсті.UA. Жир. Некошерний Гройсман. Хто краде іграшки в Коломойського
Вєсті.UA
18:44, 31 грудня 2016
Найрезонансніші корупційні скандали 2016 року
ЦРУ
21:54, 29 грудня 2016
Підсумковий випуск новин за 21:00: Справа Пашинського. Перепоховання Олександра Олеся
Випуск новин
22:13, сьогодні
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня 2016
Телеканал новин 24 Новини Україна
СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ТЕРАКТ У СТАМБУЛІ

Перепоховання Олександра Олеся та спійманий на хабарі помічник нардепа, – головне за добу

22:01, сьогодні 119 Читать новость на русском
Могила Олександра Олеся
Могила Олександра Олеся / DW

У Чехії виник скандал через ексгумацію тіла українського письменника Олександра Олеся. Помічника нардепа з парламентської коаліції спіймали на чималому хабарі. Українці платитимуть менше при обміні валюти.

Скандал з перепохованням

У вівторок, 3 січня, у Чехії спалахнув скандал щодо могили українського письменника Олександра Олеся, тіло якого хочуть примусово ексгумувати.

У могилі Олеся на Ольшанському кладовищі у Празі збираються поховати іншу людину.

За чеськими законами, після поховання за місце на кладовищі потрібно платити ренту. Донедавна її сплачував, за власною ініціативою, виходець з України Володимир Михайлишин, проте він помер. Його син ж надумав поховати батька на могилі Олеся.

Перепоховання мало відбутися о 12:00 3 січня 2017 року, проте плани щодо подальшого поховання рештків Олеся невідомі . Могилу письменника вже розкопали.

У зв'язку з цим президент України Петро Порошенко доручив МЗС України терміново втрутитися в ситуацію. Відтак, після втручання українських дипломатів останки Олександра Олеся та його дружини було переміщено до депозитарію кладовища.

Хабар і помічник нардепа

У Львові військова прокуратура Львівського гарнізону спільно з працівниками поліції затримала "на гарячому" за вимагання хабара помічника одного з народних депутатів.

Про факт затримання повідомив головний військовий прокурор Анатолій Матіос.

"Хабара помічник нардепа вимагав від приватного підприємця за не створення перешкод при будівництві багатоквартирного житлового будинку для того, щоб не направляти депутатських запитів до правоохоронних та контролюючих органів", – зазначив Матіос.

Військовий прокурор не повідомив ім'я затриманого та чиїм помічником він є, вказавши лише на те, що нардеп належить до парламентської коаліції.

Плата при обміні валют

З 1 січня 2017 року в Україні скасували обов'язковий 2% пенсійний збір при при купівлі готівкової валюти.

"Стаття про скасування 2% збору вже вступила в силу, і з 1 січня 2017 року його не стягується", – відзначили в прес-службі НБУ.

Нардепи проголосували за законопроект "Про зміни Податкового кодексу" 20 грудня.

Фото дня

В Одесі на дні Чорного моря встановили ялинку, водолази прикрасили дерево і водили біля нього хороводи.

Святкове дерево на 15-ти метрову глибину опустили місцеві дайвери. вони не лише її прикрасили, але й водили біля неї хороводи.

Прикрашати ялинку під водою – це уже традиція для одеських водолазів. Цього року зробити це наважились одразу 20 дайверів. Екстремали одягли новорічні костюми і на 15-ти метровій глибині навіть пили шампанське та їли мандарини.

Анонси

Із 4 січня Національний банк України знижує граничний рівень готівкових розрахунків на добу у 3 рази – із 150 тис. до 50 тис. грн.

Також в Україні на середу оголосили штормове попередження.

Теги: Україна Перепоховання Олександра Олеся Чехія Одеса Львів Хабар Верховна Рада НБУ Валюта гроші Новорічні свята
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Кремль хочет устроить настоящую мясорубку на Донбассе
сьогодні, 22:12 Кремль хочет устроить настоящую мясорубку на Донбассе
Олег Руденко 2007
Про пінчукові витребеньки
сьогодні, 20:38 Про пінчукові витребеньки
Дід Панас 511
Найкращі лонгріди від сайту 24: тексти, які не можна пропустити
сьогодні, 19:01 Найкращі лонгріди від сайту 24: тексти, які не можна пропустити
368
сьогодні, 17:30 "Співай": страх не зупинить того, хто робить улюблену справу
Юлія Ліпенцева 429
Дамблдор чи Саурон: як добре ви знаєте магічні світи Фродо та Поттера
сьогодні, 17:00 Дамблдор чи Саурон: як добре ви знаєте магічні світи Фродо та Поттера
1095
Вживані авто за зниженими акцизами: коротко і зрозуміло
 4 липня 2016 , 21:01 19
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня 2016 , 19:08 341
Янукович не прийде на сьогоднішній допит в якості підозрюваного
 5 грудня 2016 , 11:45
Експерт розповів, як Росія маніпулює мінськими переговорами
28 липня 2016 , 07:02 2
Перепоховання Олександра Олеся та спійманий на хабарі помічник нардепа, – головне за добу
 сьогодні , 22:01
Наставник "Зорі" прокоментував перехід Будківського у російський "Анжи"
 15 липня 2016 , 11:43
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук