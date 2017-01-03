Перепоховання Олександра Олеся та спійманий на хабарі помічник нардепа, – головне за добу

У Чехії виник скандал через ексгумацію тіла українського письменника Олександра Олеся. Помічника нардепа з парламентської коаліції спіймали на чималому хабарі. Українці платитимуть менше при обміні валюти.

Скандал з перепохованням

У вівторок, 3 січня, у Чехії спалахнув скандал щодо могили українського письменника Олександра Олеся, тіло якого хочуть примусово ексгумувати.

У могилі Олеся на Ольшанському кладовищі у Празі збираються поховати іншу людину.

За чеськими законами, після поховання за місце на кладовищі потрібно платити ренту. Донедавна її сплачував, за власною ініціативою, виходець з України Володимир Михайлишин, проте він помер. Його син ж надумав поховати батька на могилі Олеся.

Перепоховання мало відбутися о 12:00 3 січня 2017 року, проте плани щодо подальшого поховання рештків Олеся невідомі . Могилу письменника вже розкопали.

У зв'язку з цим президент України Петро Порошенко доручив МЗС України терміново втрутитися в ситуацію. Відтак, після втручання українських дипломатів останки Олександра Олеся та його дружини було переміщено до депозитарію кладовища.

Хабар і помічник нардепа

У Львові військова прокуратура Львівського гарнізону спільно з працівниками поліції затримала "на гарячому" за вимагання хабара помічника одного з народних депутатів.

Про факт затримання повідомив головний військовий прокурор Анатолій Матіос.

"Хабара помічник нардепа вимагав від приватного підприємця за не створення перешкод при будівництві багатоквартирного житлового будинку для того, щоб не направляти депутатських запитів до правоохоронних та контролюючих органів", – зазначив Матіос.

Військовий прокурор не повідомив ім'я затриманого та чиїм помічником він є, вказавши лише на те, що нардеп належить до парламентської коаліції.

Плата при обміні валют

З 1 січня 2017 року в Україні скасували обов'язковий 2% пенсійний збір при при купівлі готівкової валюти.

"Стаття про скасування 2% збору вже вступила в силу, і з 1 січня 2017 року його не стягується", – відзначили в прес-службі НБУ.

Нардепи проголосували за законопроект "Про зміни Податкового кодексу" 20 грудня.

Фото дня

В Одесі на дні Чорного моря встановили ялинку, водолази прикрасили дерево і водили біля нього хороводи.

Святкове дерево на 15-ти метрову глибину опустили місцеві дайвери. вони не лише її прикрасили, але й водили біля неї хороводи.

Прикрашати ялинку під водою – це уже традиція для одеських водолазів. Цього року зробити це наважились одразу 20 дайверів. Екстремали одягли новорічні костюми і на 15-ти метровій глибині навіть пили шампанське та їли мандарини.

Анонси

Із 4 січня Національний банк України знижує граничний рівень готівкових розрахунків на добу у 3 рази – із 150 тис. до 50 тис. грн.

Також в Україні на середу оголосили штормове попередження.