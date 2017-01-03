Перепоховання Олександра Олеся: яке рішення пропонує Мінкульт

Ситуація, яка виникла навколо могили Олександра Олеся у Празі, змусила заворушитися вище керівництво країни. Після МЗС свою пропозицію у вирішенні цього питання запропонували і у міністерстві культури.

Як заявив міністр культури Євген Нищук в ефірі одного з українських телеканалів, зараз його відомство обговорює питання складання переліку видатних особистостей, прах яких слід перепоховати в Україні.

Наших видатних особистостей, які колись емігрували, розкидано чимало по світу. Останки багатьох із них потрібно перевозити, щоби перепоховати саме в Україні. Для цього ми обговорюємо питання створення національного пантеону видатних особистостей, хто своїм талантом та місією, діяльністю ідентифікував українську державу,

– розповів Євген Нищук.

Список таких осіб може бути створений спільно з Інститутом національної памяті. Про створення такої комісії повідомив і прем’єр-міністр Володимир Гройсман.

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Нагадаємо, 3 січня у Чехії спалахнув скандал щодо могили українського письменника Олександра Олеся, тіло якого хочуть примусово ексгумувати.



У зв'язку з цим президент України Петро Порошенко доручив МЗС України терміново втрутитися в ситуацію. Відтак, після втручання українських дипломатів останки Олександра Олеся та його дружини було переміщено до депозитарію кладовища.