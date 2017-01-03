  • укр
  • рус
22:23
3 січ 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ТЕРАКТ У СТАМБУЛІ
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Підступний план Чингісхана. Путін роздає подарунки друзям
Вєсті Кремля
11:54, 1 січня
Вєсті.UA. Жир. Некошерний Гройсман. Хто краде іграшки в Коломойського
Вєсті.UA
18:44, 31 грудня 2016
Найрезонансніші корупційні скандали 2016 року
ЦРУ
21:54, 29 грудня 2016
Підсумковий випуск новин за 21:00: Справа Пашинського. Перепоховання Олександра Олеся
Випуск новин
22:13, сьогодні
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня 2016
Телеканал новин 24 Новини Україна
СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ТЕРАКТ У СТАМБУЛІ

Перепоховання Олександра Олеся: яке рішення пропонує Мінкульт

20:25, сьогодні 279 Читать новость на русском
Євген Нищук
Євген Нищук / kinoua.org

Ситуація, яка виникла навколо могили Олександра Олеся у Празі, змусила заворушитися вище керівництво країни. Після МЗС свою пропозицію у вирішенні цього питання запропонували і у міністерстві культури.

Як заявив міністр культури Євген Нищук в ефірі одного з українських телеканалів, зараз його відомство обговорює питання складання переліку видатних особистостей, прах яких слід перепоховати в Україні.

Наших видатних особистостей, які колись емігрували, розкидано чимало по світу. Останки багатьох із них потрібно перевозити, щоби перепоховати саме в Україні. Для цього ми обговорюємо питання створення національного пантеону видатних особистостей, хто своїм талантом та місією, діяльністю ідентифікував українську державу,
– розповів Євген Нищук.

Список таких осіб може бути створений спільно з Інститутом національної памяті. Про створення такої комісії повідомив і прем’єр-міністр Володимир Гройсман.

Читайте також: Міністр пропонує перепоховати в Україні Бандеру та Шухевича

Нагадаємо, 3 січня у Чехії спалахнув скандал щодо могили українського письменника Олександра Олеся, тіло якого хочуть примусово ексгумувати.

У зв'язку з цим президент України Петро Порошенко доручив МЗС України терміново втрутитися в ситуацію. Відтак, після втручання українських дипломатів останки Олександра Олеся та його дружини було переміщено до депозитарію кладовища.

Теги: Україна Перепоховання Олександра Олеся Міністерство культури України
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Кремль хочет устроить настоящую мясорубку на Донбассе
сьогодні, 22:12 Кремль хочет устроить настоящую мясорубку на Донбассе
Олег Руденко 2007
Про пінчукові витребеньки
сьогодні, 20:38 Про пінчукові витребеньки
Дід Панас 511
Найкращі лонгріди від сайту 24: тексти, які не можна пропустити
сьогодні, 19:01 Найкращі лонгріди від сайту 24: тексти, які не можна пропустити
368
сьогодні, 17:30 "Співай": страх не зупинить того, хто робить улюблену справу
Юлія Ліпенцева 429
Дамблдор чи Саурон: як добре ви знаєте магічні світи Фродо та Поттера
сьогодні, 17:00 Дамблдор чи Саурон: як добре ви знаєте магічні світи Фродо та Поттера
1095
Вживані авто за зниженими акцизами: коротко і зрозуміло
 4 липня 2016 , 21:01 19
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня 2016 , 19:08 341
Янукович не прийде на сьогоднішній допит в якості підозрюваного
 5 грудня 2016 , 11:45
Експерт розповів, як Росія маніпулює мінськими переговорами
28 липня 2016 , 07:02 2
Перепоховання Олександра Олеся та спійманий на хабарі помічник нардепа, – головне за добу
 сьогодні , 22:01
Наставник "Зорі" прокоментував перехід Будківського у російський "Анжи"
 15 липня 2016 , 11:43
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук