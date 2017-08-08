Переселенці з Донбасу потерпають від проблем, які чотири роки ніхто не вирішує

На четвертому році війни проблеми переселенців з Донбасу такі ж самі, як і на її початку – соціальні виплати, медичне обслуговування та працевлаштування.

Анна Манухіна з Макіївки три роки обходилася без статусу внутрішньо переміщеної особи. І тільки у 25 років, коли захотіла мати ID-картку замість звичного паспорта, довелося звертатися за довідкою про статус переселенця.

Я її теж, впринципі, отримала без проблем. Єдине, чому не хотіли видавати – питали чи буду я отримувати пільги як переселенець. Я сказала, що пільг отримувати не буду і мені потрібна просто довідка для отримання документів,

– зазначила переселенка Анна Манухіна.

Та її прописка створила переселенці проблеми. Навіть попри те, що паспорт старого зразка отримала вже у Києві замість втраченого. У паспортному столі ID-картку їй робили двічі – першого разу зробили без прописки. Мовляв, не змогли отримати її у єдиному реєстрі виборців.

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І врешті, через майже 4 місяці Анна свій законний паспорт таки отримала. Але ця проблема – лише одна з багатьох для переселенців. Знайти роботу та житло складно, влаштувати дитину в дитсадок, отримати соціальні виплати та професійну медичну допомогу теж проблематично.



Люди почуваються дуже непевними, коли йдеться про їхнє майбутнє. Вони хочуть мати відчуття стабільності, нормальності та належності до місця, де живуть. І одним з таких пріоритетних елементів має бути право голосу для переселенців на місцевих виборах, за яке має проголосувати Верховна Рада,

– запевнила заступник голови агентства ООН у справах біженців Ноель Калхун.

Працівники агентства ООН поспілкувалися із переселенцями у десяти областях. Як підсумок - радять більш комплексно займатися розв’язанням їхніх проблем. Потрібно відновити транспортне сполучення із непідконтрольними територіями, спростити процес перевірки для отримання пенсій та інших соцвиплат. У профільному міністерстві кажуть – відповідальні не лише вони.

"Щодо працевлаштування, соціального захисту, чи дитину влаштувати в садочок по медичному обслуговуванню. Є функціональні відповідальні органи влади, які такі завдання повинні вирішувати. Досі немає розуміння того, що в цих умовах, в яких перебуває Україна – вирішувати ці проблеми за законами мирного часу - це неправильно", – прокоментував перший заступник міністра з питань ТОТ та ВПО Юсуф Куркчі.

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А у волонтерській організації Крим SOS додають – на державному рівні досі не визначились, що робити із переселенцями. Чи інтегрувати на нових місцях, чи чекати повернення окупованих Донбасу і Криму під український контроль? Відповідно і питання, як розв’язувати їхні проблеми, зависає у повітрі.

Про інші проблеми переселенців – дивіться у сюжеті.