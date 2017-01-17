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Перестрілка на Житомирщині: затримали майже всіх учасників сутички

19:28, сьогодні 124 Читать новость на русском
Місце перестрілки в Олевську
Місце перестрілки в Олевську / Фото з соцмереж

Працівники Національної поліції України затримали більшість людей, причетних до стрілянини в Олевську Житомирської області.

Про це в коментарі DT.UA розповів радник глави МВС Зорян Шкіряк.

Він зазначив, що правоохоронцям вдалося ідентифікувати всіх учасників конфлікту.

Встановлені особи всіх учасників інциденту, більшість з яких – затримані. Вилучено частину зброї. Проводяться оперативно-слідчі заходи із встановлення місцеперебування інших причетних. Також проводяться всі необхідні експертизи, в тому числі балістична експертиза ДНК для встановлення безпосередніх учасників інциденту,
– розповів Шкіряк.

Радник міністра нагадав, що стрілянина біля одного з нічних закладів Олевська сталася внаслідок "кримінальних розбірок" між місцевими жителями і приїжджими зі Львівщини.

Конфлікт між двома групами осіб виник на побутовому ґрунті, але не виключено, що обидва угруповання мали відношення до незаконного видобутку бурштину,
– уточнив Шкіряк.

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Він додав, що ситуація перебуває на контролі у керівника ГУ Нацполіції у Житомирській області В'ячеслава Печененка. Обстановка в місті стабілізована, місцеві правоохоронні структури посилені додатковими підрозділами Нацполіції і Нацгвардії.

Злочини кваліфіковані за ч. 3 ст. 15 (замах на злочин), ч 2 ст 115 (умисне вбивство) і ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу.

Нагадаємо, уночі проти 16 січня в Олевську на Житомирщині сталася масова перестрілка. Цей інцидент може бути пов'язаним з нелегальним видобутком бурштину в регіоні.

Теги: Україна Розслідування Житомир Кримінал Зорян Шкіряк Зброя Сутички
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