Перевірити перевіряючих: як абсурдно держава намагається контролювати дорожніх інспекторів

Інспекторів, які перевіряють перевізників, тепер прискіпливо контролюватимуть з допомогою відеореєстраторів. Поки що це пілотний проект, ідею якого запозичили у патрульної поліції. Так хочуть побороти корупцію серед інспекторів.

Наприклад, станція метро Харківська. Тут розташована стихійна автостанція. Як тільки з'являються інспектори Укртрансбезпеки, перевізники тихенько згортаються. Пасажирів швидко висаджують, таблички з направленням знімають, а водії ховаються. Усі тут знають: з цими чоловіками краще не жартувати, краще просто зачинити автобус і втекти. Якщо не встиг, то неодмінного штрафу ніяк не уникнути.

А це означає, що у випадку ДТП постраждалим пасажирам не виплатять компенсацію. Інспектори виписують штраф у 1700 гривень. З порушеннями тут ледь не кожен автобус. Як не спокуситися на хабар і на закрити очі на порушення?

Але тепер за інспекторами стежать відповідні відеореєстратори. Вони фіксують кожну дію службовців. Вимикати їх не мають права. Держслужба з безпеки на транспорті хвалиться: тепер хабарництво серед інспекторів буде поборене. Однак, водії автобусів розповіли, що інспектори ніколи й не брали хабарів.

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Відзняте інспектором відео після рейду зливають на комп'ютер. Доступ до відеоматеріалів має лише одна людина: у держслужбі безпеки на транспорті обіцяють ретельно контролювати своїх працівників.

Якщо відеоматеріалом розпоряджається одна людина, тим більше керівник структури, то він може його використати як заманеться, припустили експерти. На першому етапі пілотного проекту інспекторам видали 20 таких реєстраторів. Окрім столиці, відеофіксацію тестуватимуть в Одеській, Херсонській, Хмельницькій та Миколаївській областях.

Якщо проект буде успішним, то держслужба забезпечить відеореєстраторами 200 своїх інспекторів по всій країні.