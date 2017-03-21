Перевірка Порошенка: де і як лукавив президент в останній промові

Петро Порошенко виступив із довгою промовою на п'ятому засіданні Ради регіонального розвитку. У ній він торкнувся найбільш важливіших питань з життя країни. В свою чергу журналісти сайту "24" вирішили перевірити та проаналізувати неоднозначні твердження глави держави та винести свій суб'єктивний вердикт.

Цитата № 1: про шкідливість дострокових виборів для національної безпеки

Повторне народження наших Збройних сил спонукало агресора примножити своє зусилля із внутрішньої дестабілізації України – інформаційна війна, розповсюдження фейкових новин, сіяння паніки, зневіри та стимуляція і симуляція протестних рухів і маніпуляція в своїх інтересах деякими праворадикальними угрупуваннями, просування лукавої ідеї дострокових виборів, щоб посилити представництво лояльних для Кремля сил. До політичних ризиків, що становлять загрозу для економічного зростання, безумовно відносяться дострокові вибори. Передвиборча кампанія поставила б на паузу всі реформи мінімум на рік. А новий склад Верховної Ради був би настільки роздрібненим, що не можна було б сподіватися на створення бодай якоїсь коаліції.

Фактчек#24: Неоднозначна заява.

Правда. За останніми соціологічними опитуваннями, які були проведені наприкінці 2016 року двома найбільш авторитетними соцслужбами "КМІС" та "Демократичні ініціативи", у разі оголошення дострокових виборів свої позиції покращать "Опозиційний блок", а у парламенті опиняться партія Вадима Рабіновича "За життя".

Маніпуляція. У той же час дострокові вибори вигідні партії "Батьківщина". Якщо партії екс-прем'єра вдасться зберегти такі показники до найближчого волевиявлення українців, то ця сила може збільшити свою присутність у Раді майже втричі.

Відомо, що саме Юлія Тимошенко та "Батьківщина" є найбільшим політичним конкурентом Петра Порошенка.

До того ж, президентський блок втратить найближчого політичного союзника "Народний фронт", що автоматично позбавить президентську силу можливості ініціювати створення коаліції.

Цитата №2: наслідки блокади для економіки України

Наслідки блокади Донбасу є справжнім ударом під дих Україні. В першу чергу вони дадуться в знаки саме в галузі промисловості. Блокадники створили додаткові ризики.

Фактчек#24. Перебільшення

В офіційній заяві Національний банк України повідомив, що негативний ефект від блокади українська економіка відчує у поточному році через втрату захоплення терористами підприємств, що діяли в українському правовому полі до початку блокади.

Однак це можна розглядати лише як опосередкований вплив блокади. Адже безпосередньо самі блокадники не виводили українські підприємства з правового поля.

У заяві НБУ також йдеться, що темпи економічного зростання у 2017 році можуть бути нижчими, ніж у січневому прогнозі на 1,3%, внаслідок торговельної блокади.

У той же час, у НБУ запевнили, що весь негативний ефект від блокади буде переважно компенсовано за рахунок інших чинників, насамперед – більш сприятливої цінової кон’юнктури на зовнішніх ринках для товарів українського експорту.

Якщо говорити про удар "під дих" економіці, то варто згадати і інші важливі економічні показники. Зокрема НБУ вважає, що блокада торгівлі з ОРДЛО не матиме значного впливу на рівень інфляції у 2017-2018 роках.

У НБУ додали, що ефект від блокади на обмінний курс гривні також "буде обмежений". Перекладаючи на "нормальну мову" – не буде відчутним.

Розрахунки щодо втрат в економіці через блокаду не були оприлюднені, крім НБУ, жодним державним органом.

Цитата №3: про найбільшу загрозу для України

Головною загрозою залишається російська військова агресія і вона походить не лише з тимчасово-окупованих територій ОРДЛО, але й проходить вздовж усього україно-російського кордону.

Фактчек#24. Маніпуляція

Безумовно, Петро Порошенко, як глава держави має право на свою власну точку зору щодо найбільшої загрози для України. Проте, якщо говорити про об’єктивну оцінку, то це є неправдивою інформацією.

Українські міжнародні партнери та українська громадськість узгоджено вважають, що найбільша загроза для України є не російське вторгнення, а всеохоплююча корупція.

До того ж на цій зустрічі сам Порошенко собі суперечить. Кількома хвилинами пізніше, глава держави заявив, що через зростання потужності Збройних сил України, Росія дедалі більше вдається до інформаційних тактик ведення війни, аніж військових.

Цитата №4: про початок відновлення економіки України

Якщо говорити медичними термінами, то Україна вийшла з реанімації. Зараз вже є достатні підстави говорити про те, що почалося реальне відновлення економіки. Тягар високих цін вдарили найбільше цього року вимірюватиметься до 10%. До 2019 року ми маємо вийти на показники 5%. Страшно згадати, що позаминулого року інфляція становила понад 43% річних, але її вдалося приборкати

Фактчек#24. Правда

Статистика підказує, що українська економіка стабілізувалася. 2016 рік – це перший рік економічного відновлення. Цього року також очікується незначне зростання ВВП до 2%. Однак це відновлення є доволі нестійким. Однак за рік говорити про реальне відновлення ще зарано.

Цитата №5: про дефолт та уряди Яценюка

Ще 3 роки тому дефолт і крах в країні видавався майже неминучим. Тоді по економіці синхронно вдарили війна, закриття російського ринку і падіння світових цін на основні продукти українського експорту. Уряд Яценюка та уряд Гройсмана не мали іншого вибору, ніж йти на дуже жорсткі, принципові і непопулярні кроки. Ці заходи узгоджувалися з міжнародними фінансовими організаціями, які підтримали мою команду у цей складний час. І хоча ці кроки були надзвичайно важкими для деяких людей, але без цих кроків, хочу вас запевнити, нам було б набагато важче.

Фактчек#24. Правда

Уряд Яценюка дійсно вберіг Україну від дефолту. Зокрема, йдеться про велику економію державних коштів. Вдалося налагодити співрацю з Міжнародним валютним фондом. А за часів міністра Наталі Яресько вдалося через важкі переговори домовитися про реструктуризацію зовнішнього боргу. Без цих заходів Україна мала усі шанси отримати дефолт в економіці.

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