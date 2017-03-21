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Переворот у Чорногорії організовував агент із Росії, – свідок

10:05, сьогодні 459
Едуард Шишмаков був організатором перевороту в Чорногорії
Едуард Шишмаков був організатором перевороту в Чорногорії / Grom-ua.org

Людей для здійснення перевороту в Чорногорії вербував екс-дипломат та агент ГРУ Росії Едуард Шишмаков.

Про це розповів один з фігурантів розслідування про спробу перевороту в Чорногорії Олександр Сінделіч, повідомляє Vijesti.

За словами чоловіка, російський агент організував угрупування з 500 людей, завданням яких було здійснення перевороту в Чорногорії 16 жовтня 2016 року. Зазначимо, що переворот повинен був пройти в день голосування під час парламентських виборів.

Згідно з планами, завербовані учасники повинні були б арештувати і вбити прем'єр-міністра країни Міло Джукановича.

За словами Сінделіча, саме Шишмаков найбільше долучився до фінансування заколотників, хоча до перевороту причетний і опозиційний "Демократичний фронт" Чорногорії.

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Фігурант розслідування додав, що у 2016 році він мав кілька таємних зустрічей із Шишмаковим у Москві. Під час тих зустрічей Сінделіч отримав інструкції про те, як здійснити переворот, звідки взяти зброю та обмундирування.

Видання зазначає, що адвокати інших обвинувачених у спробі перевороту переконують, що покази Сінделіча є "фантастичними і нелогічними".

Нагадаємо, 16 жовтня 2016 року російські націоналісти планували ліквідувати прем'єр-міністра Чорногорії. За версією слідства, переворот був спланований, щоб не допустити вступу Чорногорії в НАТО.

Влада Чорногорії переконана, що за усім цим стоїть Кремль.

Проте в Росії такі заяви називають "спробою підняти шум на рівному місці".

Теги: Політика Новини Росії Чорногорія
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