Перш ніж розлучитися з коханою людиною, краще виспіться: висновки вчених

Вам може здаватись, що стосункам настав кінець і ніякого продовження вже бути не може – такі думки можуть виникати найчастіше він недостачі сну. Недавнє дослідження показало, наскільки недостатня кількість сну впливає на відчуття щастя в романтичних стосунках.

Про це пишуть на Psychology Today.

Науковці у своєму експерименті залучили 70 гетеросексуальних пар, які протягом тижня кожен день проходили різні опитування. У кожному опитувальнику містилися пункти, що стосуються кількості та якості сну.

Далі реципієнтів просили дати відповідь на їхній стан під час різних звичайних подій (будь то секс або розмова з партнером). А пізніше їх запитали про те, що кожен з партнерів думає про відносини в цілому.

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Вчені були здивовані, але справді, дослідження показало, що чоловіки, які не страждають від нестачі сну, зізнаються, що набагато більше задоволені своїм шлюбом, ніж інші. Автори експерименту стверджують, що сон – це ключовий елемент в в мозку, який відповідає за перепади настрою.

Хоч здоровий сон не зможе вирішити всіх проблем в стосунках, але все одно, все ж варто краще висипатись і відпочивати, щоб підтримувати одне одного надалі.