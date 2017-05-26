Перша леді України завітала на останній дзвоник до Житомира

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26 травня по всій Україні відзначають свято останнього дзвоника. Незвичною цьогоріч була лінійка для школярів житомирської школи № 28. Привітати учнів та вчителів із завершенням навчального року приїхала Перша леді країни.
Школу Марина Порошенко обрала не випадково, адже заклад є одиним з учасників пілотного проекту від "Благодійного фонду Порошенка", де запровадять інклюзивну форму навчання. Уже з наступного навчального року у Житомирі діти із особливими потребами зможуть вчитися з іншими учнями нарівні. Проект вже охопив чотири області, серед них і Житомирську.
"В Житомирській області 138 шкіл, якщо я не помиляюсь, і ще близько 40 шкіл долучаться до впровадження інклюзивного освітнього середовища з нового навчального року. Це дасть можливість 350 учням сісти за парти зі своїми однолітками", – розповіла Перша леді України Марина Порошенко.
Після святкової лінійки дружина президента також оглянула приміщення шкільної бібліотеки, яку за рахунок фонду мають переобладнати у сучасну Медіатеку.
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