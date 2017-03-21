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Перша ракетка України зіграє у Маямі

13:53, сьогодні 46 Читать новость на русском

Олександр Долгополов видужав після травми та візьме участь у турнірі ATP World Tour Masters 1000 в Маямі.

У першому раунді основної сітки Masters Долгополов зустрінеться з 53 ракеткою світу Маліком Джазірі з Тунісу. Це буде перший очний поєдинок між тенісистами, повідомляє Xsport.ua.

У Маямі також виступатиме Сергій Стаховський, який встиг успішно провести перший поєдинок кваліфікаційного раунду, обігравши латвійця Ернеста Гулбіса.

Загалом у жіночій та чоловічій сітках американських змагань гратимуть п'ятеро наших майстрів ракетки. Адже паралельно з чоловічим турніром буде проходити жіночий Premier Mandatory, де виступлять українські тенісистки Еліна Світоліна, Катерина Бондаренко і Леся Цуренко.

Читайте також: Українка очолила топ найкращих тенісисток світу

Теги: Україна Теніс Олександр Долгополов
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