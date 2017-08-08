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Перша в історії українка розпочала підкорення Ла-Маншу

09:40, сьогодні 309 Читать новость на русском
Марія Крестьянська
Марія Крестьянська / "Вежа"

7 серпня об 11 годині (за київським – 13: 00) івано-Франківська плавчиня Марія Крестьянська розпочала заплив через протоку Ла-Манш, ширина якої складає понад 30 кілометрів, а довжина – 578 кілометрів. Якщо їй це вдасться, спортсменка стане першою в історії українкою, яка перепливе славнозвісний канал між Британією та Францією.

Близько опівночі 8 серпня представники Марії на її Facebook-сторінці повідомили, що франківчанка почала знижувати швидкість, тому кожні 20 хвилин її годують.

Крім того, наголошується, що приплив допомагає.

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Перед запливом у коментарі "Громадському" Крестьянська зазначала, що охочі перепливти Ла-Манш реєструються у двох організаціях, які надають супровідний човен, однак той оплачується безпосередньо спортсменом. Штурман на човні стежить за безпекою. Марію страхує корабель Sea Farer II.

Крестьянська, плавання, Ла-Манш, Франція
Корабель Sea Farer II, який супровдоджує Марію Крестьянську

Марія Крестьянська готується до запливу через Ла-Манш

До слова, першим українцем, який намагався підкорити протоку був Ігор Ненько – у 2006-му році йому вдалося подолати Ла-Манш, провівши у воді 10 годин і 30 хвилин.

Теги: Новини України Водні види спорту Великобританія Франція Івано-Франківськ
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