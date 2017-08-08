Перша в історії українка розпочала підкорення Ла-Маншу

7 серпня об 11 годині (за київським – 13: 00) івано-Франківська плавчиня Марія Крестьянська розпочала заплив через протоку Ла-Манш, ширина якої складає понад 30 кілометрів, а довжина – 578 кілометрів. Якщо їй це вдасться, спортсменка стане першою в історії українкою, яка перепливе славнозвісний канал між Британією та Францією.

Близько опівночі 8 серпня представники Марії на її Facebook-сторінці повідомили, що франківчанка почала знижувати швидкість, тому кожні 20 хвилин її годують.

Крім того, наголошується, що приплив допомагає.

Читайте також: Як перша українка підкорила Еверест

Перед запливом у коментарі "Громадському" Крестьянська зазначала, що охочі перепливти Ла-Манш реєструються у двох організаціях, які надають супровідний човен, однак той оплачується безпосередньо спортсменом. Штурман на човні стежить за безпекою. Марію страхує корабель Sea Farer II.



Корабель Sea Farer II, який супровдоджує Марію Крестьянську

Марія Крестьянська готується до запливу через Ла-Манш

До слова, першим українцем, який намагався підкорити протоку був Ігор Ненько – у 2006-му році йому вдалося подолати Ла-Манш, провівши у воді 10 годин і 30 хвилин.