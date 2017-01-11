Перший брифінг Трампа, торгова марка невістки Порошенка, – головне за добу

Відбулася перша прес-конференція Дональда Трампа після президентських виборів у США, невістка Президента України Юлія Порошенко зареєструвала власний торговельний знак, у Генштабі Збройних сил України розповіли, кому віддаватимуть перевагу під час оголошення призову офіцерів запасу.

Що говорив Трамп?

Під час першої великої прес-конференції новообраний президент США Дональд Трамп, зокрема, визнав причетність Росії до кібератак на США та заявив, що подібні атаки здійснює також і Китай.

Крім того, він укотре виступив за хороші стосунки з Росією.

Сподіваюсь, що вони будуть хорошими. У будь-якому разі слід дати цьому шанс. Ви вважаєте, що позиція Хілларі була б жорсткішою за мою? Росія перш за все Росія нам може допомогти подолати ІД, яка несе зараз найголовнішу загрозу,

– зауважив політик.

Також новобраний президент США прокоментував скандал з повіями у Москві, яким його хоче дискредитувати Росія, та заявив, що не продаватиме свій бізнес, а передасть його у сліпий траст.

ТМ Юлії Порошенко

26 грудня 2016 року невістка Петра Порошенка зареєструвала торговельний знак agrohub.

Раніше вона розповідала, що на території ВДНГ в Києві можливе створення agrohub – коворкінгового простору і екосистеми, де було б усе необхідне для розвитку бізнесу.

Відтак, на думку Юлії Порошенко, великі корпорації отримають можливість знайти таланти, а молоді стартапи, які прийдуть в акселератор, зможуть випробувати свої ідеї на практиці і знайти перших клієнтів.

Кого першим призвуть до армії?

Як розповів заступник начальника головного управління персоналу Генерального штабу ЗСУ полковник Марк Андрусяк, рішення про призов на військову службу офіцерів запасу, які закінчили військові кафедри вишів і ще не служили у війську, наразі не прийняте. А таке рішення можуть ухвалити в залежності від того, скільки офіцерів-контрактників скористаються можливістю звільнитися з військової служби.

Крім того, за його словами, залучення офіцерів запасу, які будуть проходити службу за призовом, до участі в АТО можливо тільки добровільно.

Також військовий пояснив, кому віддаватимуть перевагу під час оголошення призову офіцерів запасу.

Ми проводили попередні розрахунки – спеціальності будуть різноманітні: це і спеціальності механізованих військ, танкових, високомобільних десантних військ, авіаційні спеціальності, розвідка, тилового, технічного, медичного забезпечення, весь спектр спеціальностей,

– підкреслив полковник.

Скандал щодо НБУ

За словами журналіста Олександра Дубинського, Національний банк України роздає премії співробітникам Ради НБУ за виконання їх функцій, декому – за "особисту думку".

Зокрема, він опублікував скріншот відповіді члена ради НБУ Тимофія Милованова на питання, за що йому заплатили 700 тис. грн за листопад-грудень 2016 року.

Згодом голова Ради Національного банку України Богдан Данилишин заявив, що виплата всіх винагород відбувається відповідно до чинного законодавства.

На основі Методики визначення винагороди членам Ради Національного банку України, встановлено розмір винагороди: Голові Ради Національного банку України – 154 850 гривень; членам Ради – 138 550 гривень. Із 154 850 гривень утримується податок з доходів фізичних осіб – 27873 гривень і 2322 гривень – військовий збір. Крім того, затверджено коефіцієнт винагороди членам Ради НБУ в розмірі 0.85 до максимального розміру заробітної плати члена Правління Національного банку України,

– зауважив банкір.

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Росіянин Сергій Колтунов, який під час війни на Донбасі посмів осквернити український прапор, отримав свого роду відплату. Тепер бойовик, який воював за терористичну "ЛНР", позує у інвалідному візку без ніг.

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"Сьогодні наші дорогі друзі будуть пити свій національний алкогольний напій "Глід" лише за "срібло" своєї команди", – сказав Столярчук після фінішу російського біатлоніста Антона Бабікова.

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12 січня президент України Петро Порошенко має намір відвідати Одеську та Миколаївські області з робочою поїздкою.



Крім того, цього дня виповнюється 110 років з дня народження відомого вченого та конструктора Сергія Корольова, який народився у Житомирі.