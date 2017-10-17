Перший пам'ятник бойовикам на Донбасі у Росії відкрили Захарченко та Сурков: фото

У Росії відкрили перший пам'ятник терористам, які ведуть війну на Донбасі. На його відкриття прибув лідер донецьких бойовиків Олександр Захарченко.

Окрім нього, на відкритті 7-метрової стели також був радник президента РФ Владислав Сурков, якого вважають "сірим кардиналом" війни на Донбасі та анексії Криму, передає "Українська правда".

Сурков та Захарченко відкривають пам'ятник терористам у Ростові

На церемонії відкриття пам'ятника також був присутній один з колишніх ватажків бойовиків ОРДО Олександр Бородай, який зараз мешкає у Росії.

Бородай теж прибув до Ростова

Пам'ятник встановлено в парку ім. Островського. Це семиметрова стела, яка закінчується хрестом з перехрещеними мечами і написом "Доброволець".

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Церемонія відкриття пам'ятника відбулась в рамках так званого III з'їзду "Спілки добровольців Донбасу", який проходив в Ростові-на-Дону.

Варто зазначити, що в цей же день, 16 жовтня, у Донецьку встановили пам’ятні надгробки загиблим терористам Арсену Павлову на кличку "Моторола" та Михайлу Толстих на прізвисько "Гіві".