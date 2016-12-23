Перший пішов: чим закінчиться справа Охендовського та "чорної каси" Партії регіонів

У Києві розпочався судовий процес над одним із фігурантів у справі "чорної бухгалтерії" Партії регіонів – чинним головою Центрвиборчкому Михайлом Охендовським. Антикорупційне бюро підозрює його у зловживанні службовим становищем і отриманні хабара. Які рішення ухвалив суд і які перспективи розслідування резонансної справи – в матеріалі сайту "24".

Склад злочину

Ім’я голови Центрвиборчкому Михайла Охендовського було серед багатьох прізвищ в оприлюдненій в травні 2016 року "чорній касі" Партії регіонів. Зокрема, глава ЦВК, згідно бухгалтерії "регіоналів", отримав понад мільйон доларів на відрядження. Після проведеного досудового розслідування Спеціалізована антикорупційна прокуратура вручила Михайлу Охендовському повідомлення про підозру. Втім, поки що в САП знайшли підтвердження чотирьох випадків отримання готівки Охендовським в офісі Партії регіонів у Києві на загальну суму 16 734 долари.



Михайло Охендовський – перший, проти кого розпочався судовий процес

Детективи САП подали до Солом’янського суду Києва клопотання щодо призначення Охендовському застави в сумі 1,2 мільйона гривень. Також САП наполягала на відстороненні його від посади голови ЦВК. Крім того, НАБУ збирає докази можливої причетності Михайла Охендовського до інших епізодів.

Сам Михайло Охендовський, зрозуміло, все заперечує, називає справу замовною і сфабрикованою. Однак, за словами політичного експерта Тараса Чорновола, склад злочину дійсно є. По-перше, це сама книга "чорної бухгалтерії", реальність якої підтверджена. Крім того, є свідки, які підтверджують сам процес і механізм отримання грошей з "чорної каси" в київському офісі Партії регіонів.

По-друге – підпис Охендовського, який, як заявляють у НАБУ, перевірила графологічна експертиза і визнала справжнім.

Серед тих, хто отримував гроші з "чорної бухгалтерії", є дві категорії людей. Ті, хто сам брав гроші. І ті, для яких ці гроші забирав екс-депутат від ПР Віталій Калюжний, який був бухгалтером в "регіоналів". Охендовський був настільки наближеним до Партії регіонів, що сам приходив до офісу забирати гроші. Це підстава для звинувачень,

– зазначає експерт.

Суддівська неупередженість чи політична корупція?

Солом’янський суд Києва під час засідання 21 грудня, на якому був присутній Михайло Охендовський, ухвалив досить неоднозначне рішення.

Суд відмовився призначати Охендовському заставу і призначив йому запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Крім того, відмовився задовольнити клопотання прокурорів САП про відсторонення голови ЦВК від займаної посади терміном на два місяці.

Прокурор САП Володимир Кривенко заявив, що має намір оскаржити це рішення суду. Михайло Охендовський залишився задоволеним, але апеляцію все одно подасть.

Я вважаю, що в нас є всі підстави для апеляційного оскарження ухвалення суду по клопотанню про застосування запобіжного заходу, і апеляційна скарга неодмінно буде подана. Жодних підстав узагалі застосовувати щодо мене якийсь запобіжний захід, на мій погляд, не існує,

– додав Охендовський.

На думку Тараса Чорновола, рішення суду знову говорить про те, що, чим багатший і впливовіший підсудний, тим м’якший до нього суд.

"Те, що суд вибрав для людини, в якої є можливість впливати на слідство і покинути країну в будь-який момент, найнижчий рівень запобіжного заходу – особисті зобов’язання, без застави, без підписки про невиїзд, – питання до судді", – зауважив політолог.



Суд ухвалив неоднозначне рішення щодо Охендовського

Ще більше питань, за його словами, викликає відмова суду відсторонити Охендовського від займаної посади.

Суд вважає, що Михайло Охендовський, проти якого висунуті такі серйозні звинувачення, може бути не відсторонений від своєї посади. І, не шкодячи ні слідству, ні державі, може спокійно працювати і далі головою ЦВК. Це викликає певні питання,

– говорить Чорновіл.

Підстави для думок, що Михайло Охендовський може виїхати з країни, є. Українці вже не раз бачили, як високопосадовці (фігуранти в антикорупційних справах) виїжджали одразу, як тільки було зрозуміло, що їм загрожує арешт. Суд навіть не взяв в Охендовського підписку про невиїзд, що в таких випадках робитися автоматично.

Не виключено, що Михайло Охендовський має вплив в політичних колах. Принаймні, нардеп Сергій Лещенко, який оприлюднив "чорну бухгалтерію", вважає, що голова ЦВК вигідний президенту Петру Порошенку. Зокрема Лещенко, як приклад, наводить факт незаконної реєстрації свого часу кандидата в депутати Олександра Онищенка, який проживав за кордоном на момент реєстрації. Але Охендовський все ж зареєстрував Онищенка.

Президент Порошенко просто сказав Онищенку: "Подзвони Жванії". А Жванія сказав Онищенку: "З тебе 6 мільйонів доларів", після передачі яких Онищенка зареєстрували кандидатом у депутати. І в окрузі якого БПП "забув" висунути конкурента Онищенка,

– написав Лещенко.

За словами парламентаря, тепер він зрозумів всю цінність нинішнього глави ЦВК для влади.

"Тепер я розумію, чому для Порошенко був такий цінний Охендовський – теліпаючись на гачку кримінальних справ, він був готовий виконати будь-який фокус", – зазначив Лещенко.

Справа з перспективою і хто наступний?

На думку Тараса Чорновола, доведення до завершення розслідування справи Охендовського має серйозні перспективи. При умові, що слідство забезпечить доказову базу по трьом складовим. Крім підпису в "чорній бухгалтерії", треба довести ще дві. Це наявність майна, яке Охендовський, будучи все життя держслужбовцем, в принципі не міг заробити за свою зарплату (згідно е-декларації Охендовського, все належить його дружині. Щоправда, джерело доходів дружини невідоме). Таке майно, за словами експерта, корелюється з тими хабарами, які, судячи з "чорної каси", він отримав, а це підпадає під статтю "незаконне збагачення".

Третя складова – наявність у діях Охендовського під час виконання своїх службових обов’язків моментів, які могли б бути оплаченими саме з "чорної каси" – підігрування, допомога певним кандидатам від Партії регіонів, створення для них кращих умов під час виборів.



Хто стане наступним фігурантом із довжелезних списків Партії регіонів?

При цьому, вважає Чорновіл, поки важко сказати, кого конкретно можна буде притягнути до відповідальності з тих, хто фігурує в списках. Деякі з них, як Віталій Калюжний – куратор фінансової діяльності Партії регіонів – перебуває за межами України. Загалом, по половині з оприлюдненого списку, на думку політолога, довести склад злочину неможливо.

По деяких можна довести всі три складові – підпис, незаконне збагачення і дії, які можуть підтверджувати факт підкупу. У тому випадку, коли власноручного підпису немає, а таких багато, та ще й він у бігах, довести щось непросто. Не кожне отримання грошей автоматично означає злочин. Фігурант може сказати, що отримав гроші для організації мітингу. Тут злочин бухгалтера, який провів гроші неофіційно,

– підкреслив експерт.

Тому, вважає Чорновіл, головною перепоною для завершення слідства можуть стати українські суди і не дуже високий, принаймні поки що, професійний рівень співробітників НАБУ.

На думку голови правління Центру протидії корупції Віталія Шабуніна, ще однією перепоною можуть стати теплі стосунки між Охендовським і керівником САП Назаром Холодницьким.

Із затягування САП підписання підозри смію припустити, що стосунки між Холодницьким і Охєндовським стають все теплішими. Назар Холодницький – це особиста симпатія чи вас з Банкової "неестественным способом" нагинають? Схоже, що робота САП у судах по цьому історичному кейсу потребує особливого контролю,

– написав Шабунін.

Такі категоричні висновки рано робити, та й підстав немає. Процес по розслідуванню корупції серед високопосадовців зрушив з мертвої точки. Хоча вже перше судове засідання продемонструвало, що його можуть спустити на гальмах. Дивує той факт, що Михайла Охендовського не відсторонюють від надзвичайно впливової посади ні суд, ні Верховна Рада. Президент Петро Порошенко також мовчить з цього приводу. Голову ЦВК підозрюють у хабарах у великих розмірах. На час слідства його необхідно відсторонити, як мінімум.

Але немає гарантій щодо того, що Михайла Охендовського притягнуть до відповідальності. Хіба що його зроблять "крайнім" у розслідуванні «чорної бухгалтерії» Партії регіонів для заспокоєння українців і повчання інших. В списках є багато цікавих прізвищ.

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