Перший у світі безпілотний автомобіль-трансформер представили у США

Дизайн унікального авто під назвою "Едіт" показали в штаті Каліфорнія.

Про це повідомили на офіційній сторінці стартап-компанії "OSVehicle".

Машина складається з п'яти змінних частин і таким чином є своєрідним конструктором. При цьому, незважаючи на можливість трансформації, "Едіт" завжди буде приблизно однакових розмірів і форми.

Наразі авто існує тільки у вигляді комп'ютерної моделі. У разі випуску серійної версії машину можна буде використовувати і в режимі автопілота. Розробники не повідомили, коли новинка стане доступна для замовлення.

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