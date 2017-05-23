Перший у світі безпілотний автомобіль-трансформер представили у США

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Дизайн унікального авто під назвою "Едіт" показали в штаті Каліфорнія.
Про це повідомили на офіційній сторінці стартап-компанії "OSVehicle".
Машина складається з п'яти змінних частин і таким чином є своєрідним конструктором. При цьому, незважаючи на можливість трансформації, "Едіт" завжди буде приблизно однакових розмірів і форми.
Наразі авто існує тільки у вигляді комп'ютерної моделі. У разі випуску серійної версії машину можна буде використовувати і в режимі автопілота. Розробники не повідомили, коли новинка стане доступна для замовлення.
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