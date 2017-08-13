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Пес прикордонників "винюхав" рекордну партію наркотиків на Львівщині: опубліковане відео

11:34, сьогодні 243 Читать новость на русском
Рекордну партію наркотиків виявив пес прикордонників
Рекордну партію наркотиків виявив пес прикордонників / Прес-служба ДПСУ

На Львівщині прикордонники виявили в одній із автівок, яка намагалась перетнути кордон з Польщею, 27 кілограмів білого порошку із вмістом наркотичних речовин.

Про це звітує прес-служба "Держприкордонслужби".

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Підозрілий мікроавтобус марки Mercedes на польських номерах намагався проїхати на територію Польщі через пункт пропуску "Угринів – Долгобичув".

Під час перевірки транспортного засобу натренований службовий собака "занюхав" щось підозріле у порожнинах мікроавтобуса.

Під обшивкою автомобіля виявили 26 пакунків білого порошку.

Як з'ясувалось, громадянин України мав намір вивезти до Польщі майже 27 кілограмів наркотичних речовин із вмістом трамадолу та фентинілу.

Теги: Держприкордонслужба світ тварин Наркотики Новини України
Джерело: 24 Канал
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