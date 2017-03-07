Пейзажі по дві сторони білбордів: цікавий проект американки

Американська художниця Дженніфер Боланд розмістила на білбордах фрагменти пейзажу, які приховують рекламні щити.

Про це пишуть на Thisiscolossal.

З вікон автівок водії спочатку і не бачать різниці чи це реальні пейзажі, чи просто картинка на білбордах. Американка вирішила замінити звичну рекламу на автострадах пейзажами рельєфу, щоб вони наче відновлювали закриті фрагменти природи.

Щити розташувалися уздовж кількох автошляхів Каліфорнії.

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