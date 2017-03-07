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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ 8 БЕРЕЗНЯ

Пейзажі по дві сторони білбордів: цікавий проект американки

23:01, сьогодні 0 Читать новость на русском
"Пейзажні" рекламні щити / www.thisiscolossal.com

Американська художниця Дженніфер Боланд розмістила на білбордах фрагменти пейзажу, які приховують рекламні щити.

Про це пишуть на Thisiscolossal.

З вікон автівок водії спочатку і не бачать різниці чи це реальні пейзажі, чи просто картинка на білбордах. Американка вирішила замінити звичну рекламу на автострадах пейзажами рельєфу, щоб вони наче відновлювали закриті фрагменти природи.

Щити розташувалися уздовж кількох автошляхів Каліфорнії.

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Теги: США LifeStyle Подорожі
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