Під анексованим Судаком вже другу добу палає ліс: до гасіння залучили вертольоти

Біля села Громівка, поблизу анексованого Судака в Криму в важкодоступній гірській місцевості вже другу добу палають ліси.

Пожежа спалахнула на скелястій місцевості, куди звичайна техніка проїхати не в змозі, пише "РИА Новости". До гасіння залучили техніку високої прохідності та вертольоти.

Вертольоти скидають воду за допомогою водозливних пристроїв. В цілому на вогнище вже скинули 93 кубічних метри води.

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В так званому "МНС Криму" запевняють, що загрози для населення немає. Інформація про жертв та постраждалих не надходила.

Рятувальники борються з вогнем вже другу добу, пожежа спалахнула в першій половині дня 5 серпня.