Під анексованим Судаком вже другу добу палає ліс: до гасіння залучили вертольоти

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Біля села Громівка, поблизу анексованого Судака в Криму в важкодоступній гірській місцевості вже другу добу палають ліси.
Пожежа спалахнула на скелястій місцевості, куди звичайна техніка проїхати не в змозі, пише "РИА Новости". До гасіння залучили техніку високої прохідності та вертольоти.
Вертольоти скидають воду за допомогою водозливних пристроїв. В цілому на вогнище вже скинули 93 кубічних метри води.
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В так званому "МНС Криму" запевняють, що загрози для населення немає. Інформація про жертв та постраждалих не надходила.
Рятувальники борються з вогнем вже другу добу, пожежа спалахнула в першій половині дня 5 серпня.