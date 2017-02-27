Під арешт взяли резиденцію Президента України в Криму

Суд заарештував резиденцію Президента України у Форосі, що розташований в окупованому Криму.

Про це в інтерв'ю "Українським Новинам" розповів прокурор Криму Гюндуз Мамедов.

Нами ведеться слідство, в рамках якого накладено арешт (на резиденцію Президента України у Форосі),

– сказав він.

Мамедов зазначив, що згідно з чинним законодавством, арешт, як міра забезпечення позову прокурора, накладається виключно на майно власника, а в цьому випадку власником є Україна.

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Прокурор додав, що, з огляду на положення закону "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України", заходи щодо арешту приватного майна не вживалися через відсутність підстав.